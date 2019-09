Acha se quedó con el título en damas

El conjunto del Puerto ganó el Nacional de Adultos C que se realizó en San Nicolás y consiguió una plaza más para para Asabal en el Nacional B de 2020.

Se llevó a cabo, con la organización de Asbalnor bajo la órbita de la Confederación Argentina de Hanball, el Torneo Nacional de Adultos C en San Nicolás, en donde Acha de Mar del Plata consiguió en damas el título en forma invicta, para conseguir una plaza más para Atlántica en el Nacional B del 2020.

El equipo del Puerto de la ciudad tuvo un andar fantástico a lo largo de todo el certamen, culminó con cinco victorias en igual cantidad de partidos, venciendo a rivales de San Luis, San Juan, Chaco, San Nicolás y Viedma, para no sólo sumar un título para el club, sino aportar una plaza más para la Asociación en el torneo del próximo año.

El debut fue triunfo 45 a 19 ante Juventud Alianza de San Juan, con 11 goles de Sofia Bressanello, 7 de Micaela Giordano y 7 de Ana Lazzeretti. El segundo fue victoria ante Handball San Luis por 32 a 23, con 9 goles de Giordano, 8 de Lazzeretti y 6 de Bressanello, para culminar primeras de la zona. En Cuartos de Final enfrentaron a San Martín de Chaco y fue triunfo 33 a 24, con 8 goles de Lazzeretti y 4 de Giordano, Agustina Eberwein y Luciana Estevez. En Semifinales superaron al local, Belgrano de San Nicolás, por 31 a 24, con 9 de Lazzeretti y 8 de Eberwein. En la Final les tocó enfrentar a Deportivo Goliat de Viedma, luego de un primer tiempo parejo (15 a 12 en favor de las marplatenses), sacaron la diferencia necesaria en el segundo tiempo para ganar 30 a 22 y festejar en San Nicolás.

El plantel estuvo formado por Agustina Balcedo, Agustina Burgos, Almendra Raineri, Débora Molina, Julieta Danguise, Ana Lazzeretti (refuerzo de Handball Norte), Lucia Ferraro, Luciana Estevez, Agustina Eberwein, Micaela Giordano, Sofia Bressanello, Sol Martínez y Julia Waridel (refuerzo de Banco Provincia).

La entrenadora fue Cecilia Martínez, quien comentó que "todo el torneo fue parecido, nos costaron todos los partidos, ya que no conocíamos a los rivales, nos costó un tiempo sacarle la ficha al rival, después en el ST sacamos diferencia, en la zona tuvimos rivales de San Juan y San Luis, todos son rápidos y fuertes, en cada partido teníamos que cambiar la estrategia. Los puntos altos fueron la defensa, lo que mejor funcionó".

"Chela" opinó que "a partir de Cuartos se nos complicaron las cosas, sobre los últimos 10 minutos sacamos la diferencia, los resultados no reflejaron lo que pasó, a partir de la defensa que estuvo ordenada pudimos sacar diferencia, con los refuerzos que hicieron lo suyo como Anita (Lazzaretti) y Julia (Waridel), las nuestras también aportaron, con picos altos de Sofia, Guchi, Lufe, Mica, y también Almendra, que se sumó para este torneo, todas aportaron su poderío".

No estuvo sola con las jugadoras, sino que fue acompañada por Rodrigo Leguizamón, también entrenador de varios Seleccionados de Atlántica; "con Rodri nos llevamos re bien, nos entendemos un montón, es muy claro en las consignas, siempre estamos de acuerdo, nos bancamos en la decisión de cada uno, funciona la dupla, aunque él no te lo va a decir, ambos disfrutamos, aprendo un montón y me relajo más, está buenísimo hacer las cosas de a dos. Fue nuestra primer Final de un Nacional, estábamos muy tranquilos, la idea era disfrutarlo, más allá de que somos Acha, es el grupo el que se ganó este título, claramente fuimos los mejores. Fue alucinante, venimos de un buen año así que no nos podemos quejar, esperemos que esta racha siga durando".

Por su parte Agustina Eberwein comentó que "fue un torneo muy lindo de jugar, la verdad que se vio muy buen nivel en ambas ramas. En lo que respecta al equipo creo que partido a partido nos fuimos consolidando más, sobre todo en la defensa, fuimos ganando confianza y llegamos a la final con un nivel óptimo, muy concentradas y confiando a pleno en la idea de juego propuesta por Chela y Rodri".

"Guchi", quien se consolidó como una de las líderes en el extremo derecho, castigando con su zurda, expresó que "fue una alegría inmensa poder lograr el objetivo, haber tenido que enfrentar a cada rival, con toda la incertidumbre ya que son equipos que no conocemos y tenemos que salir a resolver sobre la marcha como ganarles, rachas de ir abajo, de cometer errores, pero de unirnos, de confiar en los DT, de confiar en la que tenemos al lado y salir fortalecidas de cada situación. Creo que funcionamos muy bien como equipo y cada una que entró mantuvo siempre el nivel de Acha en lo más alto, por eso la copa!!".

Por su parte Ana Lazzeretti dijo que "estamos muy contentas con el resultado, era lo que habíamos venido a buscar. Fuimos paso a paso, primero salir primeras de zona, después los cruces, conseguir el ascenso de la plaza, y el último y más importante, llevarnos el campeonato. Pudimos sacar adelante todos los partidos, que arrancaban con bastante incertidumbre porque no sabíamos nada de nuestros rivales. Sumado eso, más las ganas de querer jugar, ganar, la ansiedad y los nervios; nos llevó a tener arranques de partidos muy cerrados, apuradas, con pérdidas, errores defensivos. Pero de a poco nos íbamos acomodando y armando nuestro juego para llevarnos los partidos y la final".

La jugadora formada en Handball Norte tuvo un año muy bueno, que la llevó a formar parte del Seleccionado de Atlántica, capitana del equipo de la Universidad de Mar del Plata en los Juegos Universitarios Regionales campeón en Buenos Aires, acompañó a Punto Sur al Nacional de Adultos A y jugará en unos días el Final Four con el equipo del Puerto y de ahí se irá a Neuquén, para disputar con las chicas de Once Unidos el Nacional de Adultos B, sin dudas un refuerzo de lujo para cualquier equipo.

Ante esta situación, "Anita" cuenta que "me siento agradecida de que me inviten y me abran las puertas de sus clubes y sus equipos. Me hacen sentir muy cómoda y una más. Se que esto no es para siempre, así que trató de aprovechar las oportunidades mientras se pueda, y tratar de sumar y cumplir con el equipo con el que esté".