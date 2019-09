Guillermo Pardini fue desvinculado de Continental y Confrontados por su condena por violencia de género

El periodista recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso por ejercer violencia de género a su ex pareja. Fue desplazado de sus trabajos en televisión y radio.

Guillermo Pardini fue despedido de sus puestos de trabajo como periodista de uno de los ciclos de Radio Continental y Confrontados, a unos días de conocerse la decisión de la sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de confirmar la sentencia al periodista por agredir en 2015 a su ex pareja.

Durante la mañana de hoy, la conductora suplente Mariana Verón confirmó en “Ahora Continental” que Pardini ya no formará parte del plantel de periodistas del programa de Dominique Metzger en Radio Continental, frecuencia AM 590.

Por otro lado, también las autoridades de la productora Mandarina y Elnueve acordaron la salida del panelista de Confrontados, el ciclo televisivo conducido por Lussich y Conte.

El periodista realizó declaraciones con respecto a su desvinculación de ambos medios expresando a La Nación que "las decisiones de las empresas fueron tomadas de común acuerdo hasta que se resuelvan todas las instancias de la situación judicial".

Aunque el fallo fue dictado hace dos años por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10, en base a la denuncia efectuada en 2016, recién este viernes se confirmó la sentencia de 6 meses de prisión en suspenso. Por otro lado, la condena todavía no se encuentra firme y el imputado puede apelar.

Guillermo Pardini había sido encontrado culpable del delito de “lesiones leves dolosas agravadas” por la relación afectiva de pareja entre el acusado y la víctima, Verónica Magdalena, además de producirse en el marco de una situación de violencia de género.

El hecho habría tenido lugar en 2015, cuando agredió en dos ocasiones a su entonces pareja. De acuerdo a lo declarado en la causa, Pardini "tomó violentamente del brazo a su pareja, la sacudió y la golpeó en su rostro con la mano abierta unas cinco o seis veces. Después, la arrojó al suelo y continuó golpeándola. Luego de esta escena, la denunciante fue hasta el baño. Pardini la siguió, la tomó del brazo con fuerza, la metió en la bañadera y abrió las canillas. Instantes después, las cerró y le pidió disculpas".

En 2016 el periodista de espectáculos había expresado que la víctima produjo la denuncia el fin de quitarle dinero, aprovechándose de su “trabajo público”. Sin embargo, el relato de la víctima fue respaldado por el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se confirmaron lesiones en piernas y brazos de la víctima. Además, la defensa de Magdalena presentó como evidencia una carta en la que el acusado afirmaba "lo de anoche no es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida" y los relatos de un amigo de la pareja y un vecino, en las que constataron la veracidad de los hechos.