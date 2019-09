Mariana Foutel: "Global Shapers promueve el estimulo al desarrollo del liderazgo joven"

La Curadora fundadora Global Shapers hub Mar del Plata pasó por los estudios de 0223 Radio para contar la iniciativa que busca construir liderazgos jóvenes.

Mariana Foutel es directora general de la Consultora Estrategias y Soluciones, cuenta con una amplia experiencia en gerenciamiento estratégico y análisis de opinión pública y mercados y t rabaja como consultora externa y directora de proyectos contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Banco Mundial (WB) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

También, fue Socia Fundadora de Management & Fit y dirigió el área de Empresas hasta febrero de 2019 y se desempeña en el ámbito de la academia con experiencia como profesora en universidades nacionales y del exterior en carreras de grado y posgrado. También, es Miembro Honorario del Comité de Dirección de Alta Gerencia Internacional, directora del Plan Estratégico Participativo UNMDP 2030 y del MBA de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El 30 de agosto de este año representó a Mar del Plata la Cumbre Anual de Global Shapers organizada por el Foro Económico Mundial en Ginebra. En este contexto, visitó los estudios de 0223 Radio para contar su experiencia y confirmar la apertura de la convocatoria para el hub global en Mar del Plata.

Tenes una amplísima trayectoria, tanto en el sector público como en el privado. ¿Hay algo que te entusiasma más de todo lo que hiciste?

Me divierte transmitir que me motivo con las cosas y por eso hice tanto. Me recibí en las facultad de Ciencias Económicas, realicé cursos de posgrado y fu haciendo mi camino. Te vas formando en aquello que te va interesando y que tal vez no tiene mucho que ver con lo que estudiaste.

A mi me interesó el trabajo de investigación en lo que tiene que ver con opinión publica y comportamiento de los mercados y conocer conductas de consumidores como para tener una base de lo que tiene que ser una planificación estratégica, de la mirada de largo plazo que enriquece la toma de decisiones.

Contanos de tu experiencia en la universidad..

Soy directora a del Plan Estratégico 2030 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un espacio plural y participativo y bajo la actual conducción de Alfredo Lazzereti y Daniel Antenucci, tomaron esta idea que venia de la época de Francisco Morea. Les plantee que esto iba as salir siempre y cuando sea un espacio plural, democrático y participativo. Esto ocurrió y logro generar un respeto por todas las partes.

Cuando juntamos los coordinadores de las comisiones consensuamos que haya equilibrio en los espacios que conducen la universidad, los cuerpos académicos pero también en una interacción con los principales actores de la sociedad, vecinos, cámaras empresarias, Colegio de profesionales y cooperativas.

Esa apertura de la sociedad generó una buena respuesta pero también expectativas que hace que nuestra participación, por ejemplo, en Mar del Plata Entre Todos y en el plan estratégico haga que tengan expectativas con la universidad.

¿Las instituciones tiene el tiempo para pensar a largo plazo?

El punto es que cuando uno esta en un rol de conducción tiene que tener un esquema de prioridades y en donde uno tiene que poder destinar tiempo a las cuestiones de coyuntura pero no puede dejar de tener una mirada de mediano y largo plazo que es la que agrega valor, sino estas siempre sobreviviendo y hay otro que lo mira, y por eso hay una empresa que crece mas que otra.

Por ejemplo, si nosotros estamos en Argentina y todas las variables fueran iguales, las empresas deberían crecer o decrecer al ritmo del PBI, sin embargo, hay variables sectoriales que determinan el contexto, entonces, a todos los supermercados o comercios de indumentarias lo harían igual y eso no ocurre. La diferencia esta en la estrategia empresaria, en como puede posicionase esa empresa en particular frente a las dificultades y oportunidades que se presentan en el contexto nacional y sectorial. Esto es aplicable a la Universidad, por eso desde la secretaria de Políticas Universitarias quieren que las universidades tengan un plan estratégico de manera que tal que cuando vas a pedir fondos tengan un respaldo de la comunidad. A nivel ciudad también, tener claro te permite orientar mejor todos los esfuerzos.

¿Quá diferencias existen en las lógicas de lo público y lo privado, en particular, las consultoras externas?

La dificultad con los organismos internacionales es que ellos llevan su propia agenda. El año pasado para el Banco Mundial, indagamos sobre la accesibilidad que daba el sistema financiero para crear empresas con perspectiva de genero. En ese momento , el sistema financiero estaba siendo mirado en lupa por las empresas pymes por el contexto macroeconómico con tasas altísimas e inaccesibles, no era el mejor momento.

Uno trata de sobre llevar esa situación, la riqueza está en el intercambio posterior con otros países. Es interesante e implica un permanente aprendizaje de trabajo con colegas de otros países con proyectos que tiene rigurosidad y recursos que permiten ponerlo en practica.

Trabajaste con los mercados. ¿Que piensan, que planifican?

Los mercados se comportan en función de las expectativas que genera el resultado de las decisiones que se toman. No solo juegan los resultados desde un modelo matemático que hay un inter-juego con las expectativas de la sociedad, es dato objetivo mas expectativa puestas en juego en función de una sociedad.

Representaste al hub de Mar del Plata en el Global Shapers del Foro Económico Mundial. ¿Qué tal esa experiencia?

Fue una experiencia muy interesante que surgió de casualidad, a veces las mejores cosas se dan así. Mi primo, que empezó a estudiar en esta universidad y después se fue al Instituto Sábato que depende de de la Universidad de San Martín, luego se fue hacer maestría en Alemania y ahora esta con el post doctorado en Cambridge. El armó lo que se llama el Hub local en Cambridge y me dijo de armarlo en Mar del Plata. En este momento hay una apertura para generar nuevos Hub y la ciudad puede tener atractivo para el que Foro Económico lo aprueba (ver información adicional).

Global Shapers promueve el estimulo al desarrollo del liderazgo joven, comprometido con el desarrollo sostenible de su ciudad , partiendo de al base que para cambiar el mundo tiene que procurar un impacto local y regional. Cómo se hace para estimular el desarrollo de jóvenes solidarios con iniciativas que quieran hacer cosas para su ciudad.

¿Cómo se arma un Hub?

Generar el Hub implica que eso jóvenes con potencial se unan y generen proyectos que puedan tener financiamiento del Foro Económico Mundial y acceso a formación y capacitación con personas de primera linea. Yo participe de este Hub como curadora y tuvimos conferencias con el fundador del Foro Económico y el actual presidente. Es un intercambio muy interesante con gente de todas partes del mundo.

Me encontré en la situación de contar lo que pasa en nuestro país con 55 por ciento de inflación, 30 por ciento de la población por debajo de la pobreza, 13 por ciento de desempleo en la ciudad y mientras la describía, me preguntaban como es que estamos así con una ciudad con 5 universidades, entre otras cosas.

Las tres lineas que se buscan trabajar de acá al 2021 tiene que ver con medio ambiente y cambio climático, educación y trabajo pensando en la innovación educativa para atender los cambios de lo que conocemos como cuarta revolución industrial y el tercer eje es equidad e inclusión. También hay sub-ejes: participación ciudadana, por ejemplo en los países con baja participación electoral hay preocupación sobre la legitimidad de sus autoridades y del proceso de gestión posterior

¿Cómo se adapta la agenda global a las problemáticas locales?

Tenemos en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán y cada hub tiene que tener un diagnostico y los jóvenes eligen con que comprometerse, la idea es que tenga impacto y pueda crecer con el fin de cada que espacio se consolide y pueda autogestionarse y, así, convertirse en el motor del cambio de la ciudad.

Convocatoria abierta de Global Shapers para su Hub Mar del Plata

La comunidad Global Shapers, gestada por el Foro Económico Mundial, es un espacio que estimula a jóvenes a ejercer un liderazgo que impacte en el desarrollo sostenible de su ciudad y, a partir de ello, asumir un papel activo en la configuración de un mejor futuro a nivel local, regional y global.

El nuevo Hub Mar del Plata, el cual tiene como Curadora Fundadora a Mg. Mariana Foutel y al Lic. Manuel Cotado como miembro del Consejo Asesor, da comienzo a sus actividades en la ciudad.

Por ello, abre una convocatoria a jóvenes de hasta 30 años de edad (inclusive), que sean residentes en Mar del Plata o sus cercanías, que se destaquen por su proactividad, iniciativa y solidaridad, estén interesados en desarrollar su capacidad de liderazgo, y tengan ganas de mejorar la comunidad en la que viven.

Los CVs junto a videos de los postulantes en la que describan quiénes son, cuáles serían las razones por las que quisieran ser Shapers, y en qué temas podrían ayudar a transformar Mar del Plata, se reciben hasta el 25 de septiembre del corriente año en la casilla de mail: shapersmdp@gmail.com

Más información en: http:/www.globalshapers.org