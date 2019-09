Insólito: controlan llegadas tarde de docentes con Google Maps

La denuncia fue realizada por el Suteba, que acusó a autoridades educativas de la Provincia de comprobar “incompatibilidad horaria” de cargos a través de esa herramienta digital. Acusan de armar “falsas denuncias” para sancionar a maestros.

Un grupo de docentes se manifestaron este martes frente al Consejo Escolar, reclamando la “urgente” convocatoria a rediscutir la paritaria. En ese contexto, realizaron una fuerte denuncia contra las autoridades del distrito, acusándolos de crear “irregulares” tribunales para sancionar a docentes, haciendo uso del Google Maps.

“Para comprobar una supuesta incompatibilidad horaria, utilizan el sistema informático Google Maps para saber si el docente llega tarde. Hacen un cálculo de cómo un docente puede llegar de una escuela a otra en tantos minutos basándose en esa aplicación, que no es una herramienta normativa y que incluso el mismo sistema informático advierte que no es exacto, sino una aproximación. Y con esos números incomprobables, elevan actas, sanciones, cuando debe hacerse si el Director de la institución deja un registro. Por esto no responsabilizamos a los inspectores, sino a la jefa distrital Karina Barbarullo y al jefe regional Jorge Olguín, que son los que dan estas indicaciones. Algo ridículo”, explicó a 0223, Susana Aranguren, secretaria gremial del Suteba General Pueyrredon.

Asimismo, la dirigente agregó: “En las últimas tres semanas hemos tenido infinidad de casos de docentes que por algún motivo, son citados a la Jefatura y se sientan –sin saber la razón- ante 4 o 5 inspectores y le hacen un acta. Algo totalmente intimidatorio dado que se necesita solo de un inspector. Arman una especie de tribunal de La Inquisición, una caza de brujas”, evaluó.

“Los docentes en la mayoría de los casos, al no saber el motivo, firman cosas sin hablar antes con el gremio, o con un abogado, intimidados por la situación y sin darles un comprobante de lo que firman. En muchos casos se aplica el artículo 139 de separación del cargo o para otros no se aplica, sin hacer uso del estatuto. Hay docentes que han sido separados del cargo con estos argumentos. Se están vulnerando derechos de los trabajadores”, concluyó Aranguren.

El reclamo por la pérdida salarial

Por su parte Gustavo Santo Ibáñez explicó que la jornada de protesta provincial, que se realizó frente a la sede educativa provincial con apoyo de los gremios de Udocba y Sadop, es en reclamo a la aplicación de la cláusula gatillo.

“La cláusula fue lograda en acuerdo paritario, que era trimestral y pedimos que por la crisis sea mensualizada”, señaló el secretario general del Suteba, que estimó que los maestros bonaerenses “perdieron entre un 15 y un 16% de poder adquisitivo”, por lo que no descartan un paro u otra medida de fuerza en el caso de que el reclamo sea desoído por las autoridades.