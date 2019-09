Mar del Plata se moviliza contra el cambio climático

El evento se realizará el próximo viernes en el marco de la 3° movilización mundial por la crisis climática.

El viernes 27 de septiembre a las 16 hs se realizará la 3° Movilización Mundial por la Crisis Climática y en Mar del Plata jóvenes y adultos se reunirán en la Plazoleta Almirante Brown para marchar hasta el municipio.

Este movimiento comenzó cuando en agosto de 2018 Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, decidió faltar los viernes al colegio para protestar por la crisis climática frente al parlamento. Su postura se expandió rápidamente en todo el mundo y en Argentina dio origen a “Jóvenes por el clima”.

El objetivo central de la manifestación global es exigirle a los gobiernos que declaren el estado de emergencia climático y "comiencen a tomar medidas urgentes de descarbonización para alcanzar los objetivos propuestos en el Acuerdo de París". Este acuerdo firmado por 195 países, incluido Argentina, tiene como objetivo principal mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C. Sin embargo, en octubre del año pasado el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, IPCC analizó las consecuencias del calentamiento global a 1,5°C y concluyó que superar ese umbral significaría un punto de no retorno. Cumplir con esta nueva meta significaría reducir un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.

“Es momento de tomar consciencia y realizar acciones urgentes para reducir las terribles consecuencias del cambio climático que ya comenzamos a vivir”, sostuvieron los organizadores de la movilización. Por ello en Mar del Plata plantean los siguientes ejes de reclamo:

1. Gestionar el impacto climático de la ciudad. Actualmente en Mar del Plata no se cuenta con un inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). "No podemos resolver un problema que no conocemos, necesitamos dimensionar el impacto que genera la ciudad para comenzar a reducir los GEI".

2. Reglamentar y aplicar las leyes nacionales y locales de educación ambiental.

3. Establecer sistemas alimentarios sustentables promoviendo la producción alimentaria agroecológica y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos.

4. Acelerar la transición justa hacia una matriz energética de fuentes renovables.

5. Rechazar la instalación de plataformas offshore en Mar del Plata.

6. Exigir el correcto funcionamiento del Programa de Selección y Reciclado Interno del Municipio de General Pueyrredon (Ordenanza Nº 18.233/07).

Por estos temas los organizadores de la movilización invitan a los vecinos a participar el próximo viernes a las 16, en la Rambla.