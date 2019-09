Abuso en el camping: defensores pidieron que se haga un juicio por jurados

Quieren que se eleve por simple decreto. Reiteraron su oposición al planteo fiscal con el que se cerró la investigación.

Los defensores de los tres imputados que cumplen arresto domiciliario por el abuso de una adolescente en el camping “El Durazno” la madrugada del 1 de enero solicitaron este martes a la Justicia de Garantías que eleve la causa por simple decreto y que el juicio sea a través de un jurado popular.

Los abogados Martín Bernat, Mauricio Varela y Marcelo Jiménez en su carácter de defensores particulares de Tomás Agustín Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba –respectivamente- hicieron el pedido tras vencerse el plazo para que el particular damnificado presente alguna oposición.

El 5 de julio pasado la fiscalía descentralizada de General Alvarado solicitó la elevación a juicio de la causa y el sobreseimiento de los otros dos jóvenes - Roberto Costa y Emanuel Díaz- que aún están imputados del delito de abuso sexual agravado.

“Si hubiera existido alguna oposición a ese pedido, el Juez de Garantías Saúl Errandonea debería firmar una resolución, pero como nadie se opuso alcanza con la firma de un decreto”, explicaron fuentes judiciales a 0223.

La decisión de los imputados de ser juzgados por un jurado no puede modificarse por decisión del fiscal ni del particular damnificado ya que es un derecho que le asiste al imputado. “Aunque en algunos casos cuando se renuncia a ese derecho el Juez llama a la denominada audiencia del 22 Bis para registrar esa voluntad, en este caso no sería necesario”, agregaron.

El abogado Mauricio Varela presentó el pedido en Tribunales. (Foto:0223)

En el escrito presentado hace algunos minutos los abogados reiteraron que no comparten “en absoluto los fundamentos esgrimidos” por la fiscalía y que entienden que “la mejor forma de demostrar la inocencia de nuestros asistidos es en el marco de un debate oral.”.

“Siguiendo expresas instrucciones de nuestros representados, consentimos expresamente el juzgamiento de los hechos a través del procedimiento de juicio por jurados“, indicaron.

A partir de esta medida se deberá sortear el Tribunal correspondiente y ver cual es el Juez designado para llevarlo adelante y la posible fecha del mismo. Con la certeza de que el mismo se realizará el próximo año, el Ministerio Público Fiscal estará representado en el debate por los fiscales Florencia Salas y Guillermo Nicora.