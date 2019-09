Defensa del acusado de atropellar, arrastrar y matar discutirá la autoría del hecho

De manera subsidiaria insistirá en que fue un homicidio culposo. La madre, el amigo de Nahuel Barragán y el hombre que intentó ayudarlos fueron los primeros testigos.

Aunque la primera jornada del juicio al militar acusado de atropellar, arrastrar más de diez cuadras y matar a Nahuel Barragán en diciembre del año pasado comenzó una hora más tarde, el dato sorprendente se dio en los alegatos iniciales: la defensa de Yonathan Maurette planteó que solicitará la absolución al cuestionar la autoría penalmente responsable. De manera subsidiaria el abogado Gonzalo La Menza planteó que la calificación correspondiente al hecho juzgado es la de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones leves y que no corresponden las agravantes planteadas por los acusadores.

En el séptimo piso de Tribunales el fiscal Rodolfo Moure reiteró su planteo que esa noche el imputado conducía alcoholizado, asumiendo los riesgos de su manejo cuando embistió a Barragán y a un hombre que intentaba ayudarlos y nunca detuvo su marcha. “Estamos en presencia de un homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con abandono de persona y lesiones leves”, le adelantó al Tribunal, además de pedir de manera alternativa que se trató de un homicidio culposo calificado agravado por la conducción y abandono de persona seguido de muerte en concurso con las lesiones.

Por su parte el abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado sostuvo que Maurette conducía alcoholizado tras consumir marihuana y que sabía que ponía en riesgo a otras personas. “Aumentó la velocidad para huir del lugar por lo que solicitamos la calificación de homicidio simple con dolo eventual y de manera alternativa la de homicidio culposo con el agravante de la culpa temeraria”, adelantó.

“Se lo chupó un 206”

El primero de los testimonios que escucharon los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Ricardo Perdichizzi fue el de la mamá de la víctima. Susana Sahuette contó que vivía sola con su único hijo, que Nahuel manejaba motos desde que tenía 21 años y recordó la manera en que se enteró del accidente. Tal como había expresado antes del inicio del debate contó que la mamá de Diego Parisotti –el joven que lo acompañaba en moto- pasó a buscarla a las cuatro y media de la mañana y le dijo que los chicos habían tenido un accidente y que a Nahuel “lo chupó un 206”.

Ante las consultas de las partes y del Tribunal, la mujer habló de la angustia que vive desde ese momento, contó que está en tratamiento psicológico, psiquiátrico y que nunca tuvo ningún tipo de ayuda económica o indemnización tras el siniestro.

“Falta tu amigo, ¿dónde está?”

El nombre de Mauricio Ezequiel Gómez era desconocido para los dos jóvenes que esa madrugada cayeron al asfalto en inmediaciones de la avenida Colón y Calaza y que intentaban darse cuenta de lo sucedido. El segundo de los testigos fue la persona que circulaba en bicicleta por la mano contraria y que dio la vuelta para intentar socorrerlos.

“Lloviznaba, pero con la luz de calle se veía bien”, le respondió al fiscal cuando lo consultaron por las condiciones que había en la zona. “Dejé la bicicleta en el cordón y cuando me acerco a Nahuel que estaba en el piso me agarra el auto de atrás, me da en la pierna, golpeo en el capot y en el parabrisas y caigo al piso”, recordó.

Gómez dijo que no vio más a Nahuel cuando el Peugeot rojo –no sabía en ese momento si era un 206 o un 208- se dio a la fuga. Recordó no sentir nunca una frenada y al ver las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo se reconoció cuando después del siniestro estaba sentado mientras lo entrevistaba la policía antes de llevarlo al hospital por las lesiones que sufrió en el hombro.

“Diego (Parisotti) no reaccionaba y yo le decía que faltaba su amigo, qué no sabíamos donde estaba”, aseguró ante las preguntas de las partes.

“Hizo una seña y después mi amigo desapareció”

El testimonio de Diego Parisotti –amigo de la víctima desde que tenían 12 años- fue el penúltimo de la primera jornada y el que generó una mayor cantidad de preguntas por parte de los acusadores y de la defensa de Maurette.

El joven recordó que después de dejar a una amiga en la casa se cayeron al piso tras chocar con el cantero central de la avenida Colón. “Me estaba levantando cuando llegó Mauricio (Gómez) a ayudarnos, le dije que estaba bien y que fuera a ver a mi amigo”, relató.

“Escuché un auto que venía acelerando, lo choca a Mauricio y veo que Nahuel estaba sentado en el piso, hizo una seña así como poniendo el brazo y después mi amigo desapareció”, recordó mientras se sentaba en el piso de la sala para graficar la posición en que vio por útima vez a la víctima.

Gonzalo La Menza. (Foto: archivo 0223).

Parisotti perdió de vista al Peugeot a unos doscientos metros y sostuvo que frenó la marcha apenas para evitar una cuneta que hay más adelante. “Yo pensé que iba a bajar la velocidad para ayudarnos porque se veía bien e incluso otro auto que pasó antes nos esquiva”, dijo en relación a las imágenes proyectadas en la sala.

Antes de cerrar su declaración el amigo de la víctima recordó que los primeros policías que llegaron al lugar no le creyeron que faltaba su amigo y pensaban que él era el conductor de la motocicleta. “Flaco te mandaste una cagada y la querés desviar me decían cuando les pedía que por favor lo buscaran porque el auto lo había chupado y se lo llevaba”, expresó.

Cierre y cuarto intermedio

La primera jornada del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 se cerró con la declaración de Magali Lara, la amiga a la que Barragán y Parisotti dejaron en su casa antes del siniestro mortal. La joven, que debió interrumpir su testimonio, recordó los momentos previos al accidente y la manera en que horas más tarde se enteró de lo sucedido.

Luego de que las partes confirmaran la incorporación al expediente de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo, que desistieran de un par de informes ofrecidos y que la defensa rechazara la sustitución de uno de los peritos que trabajó en la causa, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las nueve de la mañana del martes.

El debate tiene previsto un total de 18 testigos y una duración de tres jornadas, por lo que los magistrados podrían escuchar los tres alegatos antes del fin de semana y luego tomarse cinco días hábiles para dar a conocer su veredicto y sentencia.