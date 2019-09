Candidatos a intendente debatieron la problemática de la trata

Propiciado por la Mesa Contra la Trata, el debate se realizó en el Concejo Deliberante,con la presencia de numerosas organizaciones interesadas en la temática. El gran ausente fue el intendente Arroyo.

Organizado por la Mesa Interinstitucional Contra la Trata, los candidatos a intendente de General Pueyrredon debatieron dicha problemática, este lunes en el recinto del Concejo Deliberante, con la intención de visibilizar sus propuestas de trabajo al respecto, y el destino para el recientemente expropiado inmueble en donde funcionara el prostíbulo conocido como "la casita azul", en el barrio de La Perla.

Estuvieron presentes los candidatos Alejandro Martínez, del Frente de Izquierda Unidad; Marisa Zizmond, del Frente de Nos; Gustavo Pulti, de Acción Marplatense; y Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio. En reemplazo de Santiago Bonifatti, del espacio Consenso Federal, estuvo el candidato a concejal Pablo Zelaya Blanco; en tanto que la candidata a concejala del Frente de Todos, María José Sánchez, suplanto a la candidata de ese espacio, Fernanda Raverta.

Patricia Gordon, de la organización En Red que acompaña a la Mesa contra la Trata, destacó que "interesan mucho las propuestas que tienen los candidatos y candidatas, aunque en algunos casos no las hubo". "Hubo un consenso en que este lugar (la casita azul) sea un espacio del mantenimiento de la memoria activa por todas las víctimas que tiene la ciudad, pero también un lugar que aloje, y quiero decir que contenga, que brinde respuesta a una problemática en la que el Estado tiene una gran deuda", sostuvo.

Gordon, de constante presencia en todas las luchas que tienen como protagonistas a las mujeres, aclaró que "hay algo que no se dijo en este debate y es que la clausura de los lugares donde se ejercía la trata de personas, fue por iniciativa de las organizaciones sociales y después se sumó el Estado. No olvidemos la clausura simbólica de La Posadita, momento en que hicimos con La Alameda la denuncia por 400 prostíbulos, entre los cuales en más de 90 había situaciones de trata. Fue desde las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres y fundamentalmente La Alameda, que en 2009 se destapó algo que estaba oculto en esta ciudad y que llegó a la tapa de Página 12 que lo tituló 'Mar del Trata'".

Sobre la ausencia del intendente Arroyo o algún integrante de su lista, Patricia Gordon sostuvo que "hay falta de interés y por ende, ante las víctimas de la trata, una posición política que avala que se siga manteniendo el estado de la situación y no se pueda avanzar en las políticas públicas", y concluyó: "me pareció vergonzosa la declaración de la candidata del Frente de Nos porque negó irrespetuosamente el hecho de que existe la violencia de género".

Por su parte, Silvina Elías, referente local de la organización La Alameda, organización que integra la Mesa, remarcó que "es muy importante escuchar las propuestas e ideas de lo que van a hacer en caso de dirigir el Estado Municipal, ya que es justamente éste quien tiene que decidir las políticas que se van a desarrollar dentro de lo que fue la casita azul", y añadió que hubo propuestas a resaltar desde la Mesa, pero se tiene que seguir debatiendo: "todos los candidatos coincidieron en el compromiso de que van a trabajar contra la trata, de que van a articular con las organizaciones de la sociedad y esto me parece lo más significativo".

"La perspectiva de lo que tiene que ver la trata como una problemática de Derechos Humanos, -continuó- como un problema de extrema gravedad que nos afecta a todos como sociedad, creo que se está en la sintonía necesaria para que el próximo gobierno pueda tomar este tema y continuar algunas de las políticas de trata que comenzaron desde hace varios años".

En relación a la ausencia del intendente Arroyo o de algún representante de su espacio, Elías sostuvo que "es todo un gesto que se condice con su inacción de políticas contra la trata durante toda su gestión, no me sorprende". "Tiene que ver con el abandono de las políticas que habíamos logrado establecer en Mar del Plata en relación a la persecución de la oferta sexual ilegal, los famosos papelitos, y en las clausuras de prostíbulos: tenemos registrada sólo una en toda la gestión. La acción municipal ha estado absolutamente ausente", expresó.

Por último, la periodista Belén Cano, integrante de la Mesa desde su conformación y de activa presencia en el proceso que derivó en la expropiación del inmueble donde funcionaba el prostíbulo conocido como la casita azul, comentó a 0223 que "es interesante, uno de los objetivos que teníamos como Mesa era que en la campaña se hable de trata, nos parecía importante instalar esta temática en el medio de la campaña como ya lo hemos hecho en dos oportunidades anteriores con candidatos a concejales, justamente en el frente de casita azul, hace dos años, y en 2015 con los candidatos a intendente.

"La trata de personas es una problemática que hay que abordarla con políticas públicas serias y concretas, por eso la propuesta de hablar del destino de la casita azul, pero también las políticas que iban a surgir a partir de allí. Nos referimos a lo que siempre fue un preocupación de este espacio, la situación de las víctimas de la trata una vez que se las rescata", reflexionó.

En relación al trabajo que se requiere una vez "rescatada" una víctima de trata, Cano explicó que "vemos como se cierra un lugar y al mes siguiente vuelve a funcionar y es que muchas veces hay una imposibilidad de salirse del sistema prostibulario, y si bien la Ley de Trata contempla una gran cantidad de derechos para estas personas, en la práctica no se lleva adelante porque no hay presupuestos asignados". "Un poco, se trata de comprometer a quienes van a ser intendente o intendenta de Mar del Plata y Batán, a que se ponga en eje y se destinen los recursos necesarios", señaló.

Consultada por la ausencia del intendente en el debate, la periodista expresó: "lamentamos que no puedan estar presentes, dijeron que por cuestiones de agenda no iba a poder participar ninguno de la lista, no sé si llamarlo desinterés, esto también pasó en 2015 cuando los candidatos a intendente participaron de un debate y el único que no estuvo presente fue el intendente Arroyo. En es encuentro se firmó un acta de compromiso a la cual Arroyo adhirió por nota y vemos que a lo largo de estos años se hizo poco y nada de eso, entonces lamentamos que no puedan estar acá presentes".

En el inicio de la jornada, que contó con la moderación de la periodista Clara Barrenechea, se presentaron los músicos Angie Tévez y Joel Freile, ganadores en su momento del 1° concurso "Jóvenes contra la Trata" que organizó la Mesa. También estuvieron presentes Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT local; el defensor del pueblo de General Pueyrredon, Luis Salomón; representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia; referentes de la Asociación por un Mundo Igualitario; María Elena Gil, del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (Camm); Gloria Barberis de APDH; Estela Casasola; y estudiantes secundarios del colegio Galileo Galilei.