El PJ le exige a Ronda información oficial sobre las cuentas municipales

Los concejales de la oposición evidenciaron su preocupación por las finanzas municipales y piden conocer el estado de las cuentas de la comuna.

Los concejales del bloque del Partido Justicialista de Mar Chiquita emitieron un comunicado para manifestar su preocupación por el estado financiero del municipio y repudiar además la falta de información oficial al respecto.

En ese sentido, los ediles de la oposición le exigieron a las autoridades del gobierno del intendente Ronda la publicación en el boletín oficial de los números actuales de la comuna.

Comunicado Bloque de Concejales PJ Mar Chiquita: preocupación por la situación financiera del Municipio Los concejales... Posted by Bloque de Concejales Justicialistas de Mar Chiquita on Monday, September 30, 2019

En diálogo con el programa ATR de 0223 radio, el concejal en licencia y exprecandidato a intendente, Marcelo Sosa, detalló en primer lugar que “salvo la publicación que realizó muy por arriba el estado comunal al 30 de junio en la página del municipio, los ediles no cuentan con acceso a información precisa sobre las cuentas oficiales”.

En ese sentido, Sosa agregó: “Nos preguntamos por temas muy importantes, como por ejemplo la construcción de viviendas, por lo que se habían presupuestado más de 30 millones de pesos en 2019 y no se entregó ni una sola. Nos preguntamos también qué pasó con todo el dinero que mandó la provincia de Buenos Aires a Mar Chiquita, una partida que supera los 300 millones. La verdad es que por la descentralización, nuestro distrito ha recibido mucho dinero y nos preguntamos qué pasó con esa plata”, sentenció el edil.

Muchas dudas

Entre los ítems que el bloque justicialista enumeró en su comunicado figura también la preocupación vinculada “al ingreso constante de empleados al municipio, lo que eleva la cifra actual a más de 1200”, según cifras opositoras.

“Nos preocupa por si fuera poco la gran deuda con los proveedores. Quienes vivimos en Mar Chiquita nos cruzamos todos los días con diversos proveedores que nos preguntan por el tema” agregó Sosa. En ese área, siempre de acuerdo a los números provistos por el PJ, la deuda de la comuna rondaría los 100 millones de pesos.

“Esto es un alerta, el Estado en que se encuentra la Provincia nos preocupa a todos. Nos preocupa la provincia que nos dejan y en consecuencia nos preocupa la Mar Chiquita que nos van a dejar si tenemos la suerte de volver a gobernar” expresó Sosa.

Los cuestionamientos opositores no terminan en esos puntos, también los ediles justicialistas hicieron foco en el giro de 21 millones de pesos pertenecientes al Fondo Educativo. “No tenemos vacantes en las escuelas. Están desbordadas la escuela de Cobo ubicada por ruta 2 y la escuela 12 de Mar Chiquita porque no hay vacantes en Santa Clara del Mar. ¿En qué se ha gastado ese dinero teniendo déficit de infraestructura?” se preguntó Sosa.

“Le ha sido negado el acceso a los concejales a la información del Rafam y eso no hace a la transparencia pública. En otros distritos la oposición sí tiene acceso y allí se puede ver en qué se gastan las partidas. Hoy en Mar Chiquita no se conocen los números. El presupuesto votado no es el presupuesto cumplido. Se reasignan partidas, que aparecen y desaparecen. Nuestro concejales no pueden tener información fehaciente”, concluyó Sosa.