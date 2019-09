Declaran a Degoas “Vecino Destacado” de Mar del Plata

Fue homenajeado post mortem en el Concejo Deliberante. Su figura fue recordada por Alejandra Scalise, viuda del publicista.

El Concejo Deliberante declaró a Norberto Degoas como “Vecino Destacado” de Mar del Plata. La ceremonia, impulsada por el concejal Santiago Bonifatti, fue realizada este lunes y contó con la presencia de Alejandra Scalise, viuda del inefable publicista.

Ante la prensa, Scalise, valoró la iniciativa “que celebra la vida y obra de un grande” y que fue "un gran amigo de todos”.

“Nosotros somos su familia íntima pero él pertenece a una gran familia marplatense”, reflexionó Scalise.

“El se considera un hombre bueno, como el mismo se define, un grande, pero un rebelde que usaba su mansa filosofía siempre: no confrontar siempre vivir sonriendo ante la vida. Siempre sacar una sonrisa, como lo hacía un mago de una galera”, recordó.

Alejandra Scalise recordó con cariño al inefable publicista. (Foto:0223)

La mujer contó que conoció al multifacético publicista en Estados Unidos, "en su segunda parte de su vida”, cuando tenía 50 años y ya había triunfado en la Argentina.

“Apenas llegó allá, enseguida lo contrató la cadena Telemundo como artista exclusivo y fue un `golazo´, cómo decía él. Fue un éxito”, mencionó Scalise que señaló “que afuera valoran mucho el talento y acá no lo hacemos”.

“Él no sabía cómo catalogarse, era una gran artista ante todo, un gran ser humano. Y un gran trabajador, perfeccionista de su trabajo”, concluyó.

El "Cholo" Ciano recordó a Degoas

El periodista Vicente “Cholo” Ciano, presente en el Concejo, recordó algunas anécdotas con Degoas, con quien compartió varios momentos en los medios marplatenses.

“Él imitaba voces y no quedaba mal, Un día peleaba `Uby´ Sacco con un correntino y a 10 minutos del final de la pelea, los escucho en la radio, hablando a los dos. Y no entendía nada. Al otro día pregunté y Degoas me dijo `Cholito, era yo´. Él era esos locos lindos queridos que les perdonas todo. No te defraudan nunca”, contó el “Cholo”.