Rossi se comprometió a dar respuestas a los familiares del Rigel

El ministro de Defensa dijo que "hay que analizar si estamos en condiciones de poder llegar a esos 50 metros de profundidad".

Los familiares de las víctimas del Rigel fueron hasta la Base Naval para pedirle al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que cumpla con la orden del juez Gustavo Lleral .

En ese marco, durante la conferencia de prensa, Rossi dijo: "sé que existe una demanda judicial, que se trasladó a la Armada Argentina y a la Prefectura. Hay que analizar si estamos en condiciones de poder llegar a esos 50 metros de profundidad con la capacidad de buzos que tenemos". "Quedé comprometido con ellos en que la semana que viene van a tener algún tipo de comunicación de mi parte sobre cómo podemos resolver esa manda judicial", confirmó.

A su vez, Guillermina Godoy contó con que la reunión con Rossi "fue muy cortita pero se comprometió en que la semana que viene va a llamarnos" y contó que "cuando entramos con Hugo al ministerio de Seguridad, Pablo Nochetti, nos dijo que no vamos a hacer nada por los días de gestión que nos quedan". "Esa fue la respuesta del secretario de Patricia Bullrich", criticó.

La familiar de un tripulante detalló que "armamos expedientes en jefatura de Gabinete para ver cómo sigue esta orden en el ministerio de Justicia, en el de Defensa y en el de Seguridad. El lunes vi el expediente, iban a hablar con el titular de asuntos legales del ministerio. Me tengo que comunicar pero necesitamos hablar con él". "Se comprometió, estuvo en el acampe, conoce el tema. Y como digo siempre el conocimiento genera responsabilidad", agregó y reclacó: "Hoy son Gobierno. No tenemos bandera política, pero queremos que cumplan con una orden: ya pasaron 94 días de esta orden". "Para nosotros van 19 meses y de los 16 meses que nos negó el doctor Lleral, pero no hay plazos", agregó.

Godoy también destacó la presencia del intendente, Guillermo Montenegro, e informó que "le pedí una entrevista para que nos dé el respaldo que necesitamos como institución. Queremos que apoyen para que se cumpla la orden". "El jueves a las 15 tenemos una reunión en el COM con Montenegro", reveló.

Por último, Guillermina Godoy, planteó que "la orden dice que el jefe de estado de manera urgente arbitre todos los medios necesarios del Estado o de terceros para realizar una completa inspección interna y externa del buque pesquero Rigel. dirigida a recabar toda información inherente a las causas y rescatar los cuerpos de las víctimas del siniestro que allí pudieran encontrarse".

"Estuvimos con Axel Kicillof, Fernanda Raverta, Agustín Rossi, Máximo Kirchner y muchos de los que hoy son gobierno. Tenemos esperanza de que cumplan lo que el otro gobierno no quiso", culminó.