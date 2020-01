Hoyos: "Fue emocionante el derroche de energía del equipo"

El entrenador de Aldosivi se mostró muy feliz luego de la victoria conseguida ante Lanús, el viernes.

Aldosivi tal vez jugó el viernes el mejor partido de su temporada, justo en el arranque del 2020 y ante un rival encumbrado como Lanús. El 2 a 1 significó el segundo triunfo consecutivo para el "Tiburón", que continúa en zona de descenso pero con otro semblante de cara al futuro.

El entrenador Guillermo Hoyos dialogó con la prensa en conferencia, y se mostró largamente feliz: "Personalmente me emocioné por el derroche de energía, la concentración, todo lo que desparramaron los chicos. Pero no quiero dejar sin nombrar en este merecimiento a todas las personas que trabajan en el club. Es muy duro estar en zona de descenso, perder partidos y se hace difícil la convivencia. Y quiero destacar que pese a las derrotas la convivencia fue muy positiva", comenzó el DT, antes de enumerar agradecimientos.

"La gente que corta el pasto...impresionante. La gente de la cocina...ufff. Rozás la emoción porque son gente de corazón. La gente que trabaja en las oficinas, o en el fútbol base, la dirección deportiva. La familia Moscuzza en general..Y el jugador es un sentimiento. Hoy (por el viernes) puso y jugó con el corazón, con la mente, su físico. Entonces, más allá de cualquier sistema o forma de jugar, es un agradecimiento total para todos y para la institución", sostuvo el cordobés.

Dentro de un gran rendimiento colectivo, Hoyos destacó a Facundo Bertoglio -autor del 2 a 0-: "Es difícil ganarle a un equipo tan compacto de muchos años de trabajo, siempre en crecimiento. Eso hace que uno valore muchísimas cosas, no solamente los tres puntos. Muy contento, he rozado la emoción varias veces con el gol de Facu. Es un jugador extraordinario, hay que disfrutarlo. Puede marcar el camino dentro de la evolución del colectivo por el desequilibrio que tiene". Y agregó: "No solamente el triunfo que uno busca a uno lo pone feliz. Porque a veces no lo merecés, como ante Defensa y Justicia. Ganamos, pero uno no se fue internamente satisfecho por muchas situaciones"

El exdirector técnico de Atlas de México volvió a destacar la entrega de sus dirigidos: "si digo que se dio como planificamos el partido, sería soberbio, y no lo soy. Pero sin el convencimiento del jugador, sin la locura de no parar al punto que salen agotadísimos, ante un equipo que tiene un ritmo muy alto desde hace mucho tiempo y por eso está donde está, con grandes jugadores y entrenador. Es obvio que los chicos, más que uno, lo brindaron todo ellos. El cuerpo técnico les da las gracias por brindarse tanto".

Aldosivi tuvo un alto rendimiento físico hasta el minuto 96, a la altura de la exigencia del torneo y en especial, el rival. " Lo mental te puede empujar, pero si no te responden las piernas, a lo último tirás con el corazón. La idea nuestra era que tengan aire, trabajo, que puedan llegar a expresarse libremente a través de un buen estado físico. Eso se manifestó hoy", expresó el entrenador respecto a la pretemporada realizada.

En el final, un poco con sorna, criticó el horario del partido (17.35, con más de 30 grados en pleno enero): "Fue complicado por la temperatura...una humedad importante, más de 30 grados. Pero como soy creyente, Dios regó un poquito desde arriba, cayeron algunas gotas, se nubló...por algo es. Siempre digo que las cosas por algo suceden", finalizó.