Macri reapareció y dijo: "Los mercados un día no nos van a dar plata y nos vamos a ir la mierda"

El expresidente tuvo su primera actividad pública después dejar el Gobierno en un encuentro que mantuvo con dirigentes del PRO en Villa La Angostura.

El expresidente Mauricio Macri apareció por primera vez en público después de terminar su mandato el 10 de diciembre, en un encuentro que mantuvo con dirigentes del PRO en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde hizo un balance de su gobierno y recordó que le decía a su equipo que "no se puede tomar deuda eternamente" y que había que "corregir" esa modalidad.

La reunión trascendió a través de un video que subieron a la red social Twitter usuarios que difunden información sobre el ex presidente Macri. En ese registro, el ex mandatario se muestra rodeado de dirigentes y militantes, y les habla de los últimos meses de su gobierno.

Entre los adherentes a Macri se encontraban el ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello; el legislador provincial por Cambiemos, Juan Martín, y el ex diputado Sergio Wisky, entre otros.

“Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”, expresó Macri en el video en el que aparece vestido de manera informal.

Recordó que siempre advertía que había que ser respetuosos de los mercados, porque “un día no te dan más plata”: "Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. No, tranquilo, hay que seguir me decían".

Agregó que él era consciente de que no se podía “tomar deuda eternamente” y que había que corregir esa modalidad, al hacer un balance de los últimos meses de su gestión.

"No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, pasé un año y medio que fue una pesadilla. El dólar para acá, el dólar para allá...encima tuve que decirles calma, sin saber si iba a parar", expresó en alusión a la crisis desatada durante su gobierno en mayo de 2018.

La reunión se hizo ayer a las 13 en un salón de Puerto Manzano, en Villa la Angostura, tras un pedido realizado al ex mandatario por parte de Wisky para hablar sobre el proceso de normalización del PRO en Río Negro, informaron a Télam fuentes del encuentro.

Macri también se refirió a los últimos días de su gobierno: "La verdad que los últimos 30 días, después de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Fue como un momento en que me llevaba la energía de todos ustedes". "Me llevaba, me llevaba, me llevaba. Era impresionante lo que sentíamos, lo que liberábamos", expresó.

Macri lamentó "no haber podido continuar" su gestión con un nuevo mandato y asumió que el resultado de las elecciones de octubre lo dejó con una "sensación amarga". Sin embargo, se mostró optimista respecto al futuro de su coalición y se mostró convencido de que "no nos van a llevar puestos como en 2001".

"Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001, con tierra arrasada", dijo, y armó que "ser presidente fue un honor, algo único, y al mismo tiempo una carga gigantesca".