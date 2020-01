Aldosivi y un "puntazo" ante Vélez

En Liniers, el "Tiburón" igualó 1 a 1 ante Vélez Sarsfield y extendió su buen presente en la Superliga.

Aldosivi logró extender su buen presente en la Superliga, y en el inicio de la decimoctava fecha logró un valioso empate 1 a 1 ante Vélez Sarsfield en el estadio "José Amalfitani".

El conjunto de Guillermo Hoyos comenzó perdiendo por un gol de Maximiliano Romero a los 29´ del primer tiempo. Pero Federico Gino, a los 9´ del complemento, lo igualó con un gran cabezazo de similar factura al gol de su rival.

Así, el "Tiburón" llegó a cuatro partidos invicto en el torneo, con dos victorias y dos empates. Y el viernes 7 a las 19 recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, rival directo por la permanencia.

Aldosivi tuvo una postura intensa en el arranque, presionando alto la salida de Vélez, incomodando a su rival. Tuvo una aproximación con Francisco Grahl y un "taco" de espaldas que se fue afuera.

Pero Vélez, pasando los diez minutos comenzó a ganar la posesión. Lucas Romero, jugador vital del centro del ataque local, se escapó a los 14´ y Pocrnjic pareció cometerle infracción. Pero el árbitro Mastrángelo no lo cobró. El atacante exigió al arquero del "Tiburón" dos minutos después, con un disparo que el "1" sacó alto.

A los 28´ Almada cedió a Gastón Giménez, que remató con un zurdazo desviado. Un minuto después, con una paciente jugada colectiva que comenzó en su propio arco, Vélez desniveló. Centro de Robertone sobre la línea de fondo, cabezazo de Romero al palo más lejano de Pocrnjic. Uno a cero.

¡Ganó el 9! Tras una gran jugada del Fortín, Maxi Romero conectó el centro de Robertone y dejó sin chances a Pocrnjic para abrir el marcador en Liniers.

Aldosivi no pudo reaccionar. Y Romero estuvo cerca del segundo antes del descanso, con un disparo de derecha que atajó el arquero marplatense.

Hoyos dispuso de dos cambios ofensivos para buscar la igualdad. Adentro Sebastián Rincón y el debut de Pablo Becker. Afuera, Grahl y Verón. El elenco marplatense logró jugar en campo rival. Y a los 9 minutos logró el empate con un muy lindo gol: maniobra individual de Lucas Villalba a fondo por izquierda, centro y cabezazo perfecto y sorpresivo de Federico Gino. Casi un calco del gol de Romero. Uno a uno festejado.

¡Otro gran cabezazo! Igual que Romero en el primer tiempo, Federico Gino empató el encuentro tras una jugada bárbara de Lucas Villalba.

Luego del gol, el equipo de Heinze se sintió afectado. Y Aldosivi continuó con el dominio, sin poder desnivelar con claridad pero tomando el protagonismo del juego.

Vélez realmente se mostró desdibujado. Presionado por una platea que exigía respuestas para lograr el triunfo y acercarse a River en la punta, el local no tuvo juego. A los 23´ se produjo el debut de Ricardo Centurión por Fernando Gago. El local mejoró con más empuje que juego. Pero salvo una acción a los 26´ que no pudo conectar Guidara por detrás de todos, no tuvo más chances.

Y Aldosivi, se animó a buscar hasta el final. A los 48´ (adicionó cinco minutos el árbitro), Andrada interceptó un pase en la salida velezana de Abram, se fue mano a mano y fue derribado por el defensor. Roja directa y tiro libre de Gino apenas desviado, que pudo haber sido el triunfo.

Un gran partido del elenco del Puerto. Para pensar que la permanencia es posible.

Síntesis

Vélez Sarsfield (1): 12-Lucas Hoyos; 24-Tomás Guidara, 17-Lautaro Gianneti, 29-Luis Abram y 3-Braian Cufré; 30-Gastón Giménez, 6-Fernando Gago, 16-Robertone, 10-Bouzat; 23-Thiago Almada, 19-Maximiliano Romero. DT: Gabriel Heinze.

Cambios: ST: 23´ Ricardo Centurión por Gago; 30´ Pablo Galdames por Romero; 49´ Matías De Los Santos por Robertone.

Aldosivi (1): 1-Luciano Pocrnjic; 2-Caín Fara, 6-Leonel Galeano, 19-Marcos Miers y 23-Lucas Villalba; 8-Federico Gino, 22-Francisco Grahl; 29-Gonzalo Verón, 33-Leandro Maciel, 18-Facundo Bertoglio; 10-Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.

Cambios: ST 0´ Pablo Becker por Grahl y Sebastián Rincón por Verón y 36´ Leandro Evangelista por Bertoglio.

Goles: PT 29´ Maximiliano Romero; ST 9´ Federico Gino.

Amonestados: PT 10' Maciel, 11' Abram, 44'Gino; ST 28´ Caín Fara, 36´ Leonel Galeano.

Incidencias: 49´ ST expulsado Luis Abram.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: "José Amalfitani", de Vélez.