Teatristas sostienen que su actividad es "esencial" para la temporada: "Es angustiante la incertidumbre"

Las palabras del Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sobre la posibilidad de que no se habiliten los teatros durante la temporada de verano solo llevó más incertidumbre al sector, que está a la espera de una reunión con el Ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer, para conocer su futuro de cara al verano.

"Están cerrando salas en la Provincia y nuestro trabajo es militar en distintas redes que estamos construyendo para sostener los espacios. Nuestra mayor tarea hasta ahora ha sido sostener los espacios, que no es poca cosa. Si se abren, los espacios pueden estar en condiciones de recibir al público. No vamos a bajar los brazos porque nuestra actividad es esencial para el verano", manifestó la directora del Séptimo Fuego, Viviana Ruiz.

En declaraciones a 0223 Radio, la integrante de la Red Local de Salas Teatrales Independientes consideró que el Gobierno debe definir una disposición clara en la que establezca las actividades que pueden funcionar o no para poder trazar una planificación en el contexto particular que impone la pandemia del Covid-19.

"No abonamos esta idea de que cada uno haga lo que quiera. Tiene que haber una disposición que diga esto sí y esto no, aunque sean arbitrarias. Es raro lo que está pasando", planteó Ruiz, quien dijo que no comprende el motivo por el cual se habilitó la apertura de los cultos religiosos con hasta 10 personas mientras las salas siguen completamente cerradas desde marzo.

Los reclamos de la teatrista no solo estuvieron dirigidos a la Provincia y la Nación sino al Municipio ya que consideró que por estos día la ciudad vive un "libre albedrio donde cada uno hace lo que quiere". "Eso es contraproducente. Los funcionarios nos dicen ‘si quieren abrir abran porque nosotros no vamos a controlar’ y nosotros no queremos abrir porque no queremos que nadie se contagie y tampoco queremos tener ningún contagio adentro de nuestras salas", cuestionó.

En este marco, la referente del sector aseguró que los artistas y gestores independientes están "abierto a la creatividad" para tratar de sostener la actividad: "La creatividad siempre se pone de manifiesto frente a la adversidad: poner sillas en la vereda, poner un sonido en el patio e iluminarlo como para hacer un espectáculo pequeño; hay que reinventar los espacios y convivir con esto, que es muy pero muy doloroso y muy triste para todos".

"Lo llevamos con mucha garra y fuerza porque las actividades artísticas han sido una de las más golpeadas de esta pandemia", aseguró, y expresó: "Hoy no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo lo vamos a hacer, si es que lo vamos a poder hacer. Esta incertidumbre es muy angustiante".

La representante de Séptimo Fuego adelantó que junto a otras salas y establecimientos del país ya se solicitó una audiencia con el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, para aclarar la situación y acordar un plan de trabajo a futuro. "Esto no es solo una cuestión de dinero: queremos ver en qué lugar nos ponen a los teatristas independientes", aclaró.

"El streaming esta bárbaro pero no es teatro. Lo hacemos porque no sabemos qué hacer, porque tenemos una necesidad de seguir con nuestro trabajo y de sentir que estamos vivos pero vamos a pedir respuestas al ministro", concluyó la directora de la sala que tiene más de dos décadas de historia en la ciudad.