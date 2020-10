Pobreza en Mar del Plata: "Es desesperante porque no hay un horizonte claro"

Desde la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias del Obispado consideraron que es "desesperante" el 38,9 por ciento de pobreza que afecta a la población de Mar del Plata y reclamaron un acción conjunta de todo el arco político para acordar un plan de acción que permita resolver las problemáticas estructurales que se arrastran hace décadas.

"Esto no puede sorprender a nadie porque la brecha está agrandada por los nuevos pobres que deja la pandemia. Para nosotros no es nueva la indigencia y la miseria de la periferia pero sí me parece que es un llamado a la atención para aquellos que no tienen una mirada aguda hacia estas periferias de la ciudad. Ahora nos tocó a muchos y la situación es muy dolorosa", expresó Ana Laura Vulcano, coordinadora del espacio religioso.

La referente de la mesa consideró que el escenario se vuelve "desesperante porque no hay un horizonte medianamente claro". "Para esta época, muchos de los hombres y mujeres de la periferia tenían la esperanza de las changas que podían salir en temporada y ahora está muy crítica esa situación. Esta pandemia ha golpeado muchísimo a la periferia y estamos junto a esta gente tratando de paliar la situación pero en la coyuntura", advirtió.

En declaraciones a 0223 Radio, Vulcano también puso énfasis en el impacto que tienen los índices de desocupación, que el Indec relevó en un 26 por ciento y marcó un récord histórico para Mar del Plata: "La desocupación es una de las situaciones más dolorosas para una persona y en esta escala llega a casi a perder la esperanza. Hay que agudizar la mirada y el corazón y tratar de tener un poco de empatía con lo que le está pasando al otro".

"Si tuviésemos nosotros una receta, la hubiéramos puesto en práctica. Cada uno, desde su lugar, seguimos trabajando en los Comités Barriales de Emergencia, que hacen un trabajo extraordinario en toda la ciudad. Y además estamos, desde hace un tiempo, pidiendo a Desarrollo Social que se armen algunos programas de asistencia", agregó.

La coordinadora de la Mesa del Diálogo por la Dignidad de las Periferias instó a que tanto funcionarios como legisladores y concjeales "de todo el arco polítco puedan pensar juntos políticas públicas de verdad" para revertir este delicado contexto social. "Yo creo que no se visualiza la gravedad de esta situación ¿Hubo reacción frente a este número? Los concejales deberían juntarse, por lo menos sería una muestra de algo", cuestionó.

"Esto no se soluciona mañana; lo de mañana es un programa social, alguna medida tributaria, pero acá hay que pensar cómo en un proceso se sale de esta crisis y me parece que es el momento de pensar políticas públicas a largo plazo", subrayó Vulcano.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio cuenta de que la pobreza en Mar del Plata afecta a un 38,9 por ciento de su población, es decir, a casi unos 250 mil marplatenses mientras que la indigencia trepa al 12 por ciento, lo que se traduce en 76.938 personas. Se trata de las cifras más altas en los últimos 17 años para la ciudad.