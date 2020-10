Para los propietarios de los campings, prohibir la actividad es "una locura"

Los esperados anuncios de cara a la próxima temporada estival causaron un sinnúmero de reacciones entre los sectores que se vieron afectados por el conjunto de medidas dispuestos para afrontar el verano en el marco de la pandemia de coronavirus.

Una de las confirmaciones que hubo para la temporada que comenzará el 1 de diciembre es que los teatros, la nocturnidad y los campings no formarán parte de las actividades permitidas este verano. La decisión causó preocupación entre representantes de todos los sectores.

En diálogo con 0223 Radio Mónica Caminero, propietaria de un camping ubicado en la zona de Chapadmalal, calificó la decisión dde las autoridades provinciales como “una locura”.

“La verdad es que nos sorprende, no esperábamos esto. Pensamos que por las características de nuestras instalaciones estamos preparados para la pandemia. Prohibirnos por los baños solamente, es una locura”, sostuvo la mujer.

La decisión de prohibir los campings para la temporada estival, se centra en la imposibilidad de controlar las aglomeraciones de público en espacios comunes como vestuarios, baños y piletas. En este sentido, la mujer reconoció que los puntos resaltados por las autoridades provinciales los preocupaba “pero estábamos esperando que nos bajen un protocolo para poder abrir. Cualquier persona racional busca una solución al problema antes de cerrar. Prohibirnos por los baños es una locura”, enfatizó.

“Un bar tiene baños comunes y se les pusieron protocolos para que puedan trabajar. Prohibirnos la posibilidad de trabajar es una locura”, insistió al tiempo que resaltó que la situación que atraviesa el sector es “desastrosa”.

“No recibimos gente, no podemos contratar empleados. Mantenemos el lugar como podemos. No se fijaron en nada para cuidarnos antes de cerrar. Durante el año no pudimos contratar a nadie, Ahora nos dicen que tenemos que cerrar cuando durante todo el año nos cobraron impuestos igual. Es incomprensible”, resaltó la responsable del espacio.

Según indicó la representante del espacio, el lugar que administra cuenta con 300 parcelas de 5 mts por 8 mts cada uno. “Es decir que el distanciamiento está garantizado y es muy fácil diferenciar los límites”, concluyó