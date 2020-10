Todos los entretelones del superlunes

“Extrañábamos venir a Mar del Plata. Estábamos acostumbrados a venir mucho”, confesó una estrecha colaboradora del gobernador Axel Kicillof cuando volvían en auto por la autovía 2, luego de la intensa jornada que se vivió el lunes en la ciudad, con el acuerdo para llevar adelante el dragado del Puerto y los anuncios de cara al inicio de la temporada de verano. Cerró, así, una jornada con definiciones importantes para la ciudad, pero que también abrieron una serie de incógnitas cuando falta cada vez menos para el inicio de la temporada.

El superlunes, originalmente, se había planificado para realizar el anuncio del dragado del Puerto. La marplatense Fernanda Raverta había iniciado hace algunos meses las gestiones con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para conseguir que el presupuesto 2021 incluyera los fondos necesarios para realizar la obra.

El exintendente de Tigre rápidamente puso a la titular de Anses en contacto con Mario Meoni, el ministro de Transporte que responde políticamente a Massa. Acordaron incluir una partida en el presupuesto 2021 y esperaron hasta que la ley madre fuera presentada en el Congreso para anunciarlo.

Así, se eligió el lunes para el regreso de la marplatense a la ciudad para traer, junto a Massa y Meoni, un anuncio clave para la reactivación productiva de Mar del Plata. Y con un dato clave: a diferencia del dragado de 2017, esta vez la plata la pondrá el Estado nacional y no el Consorcio Portuario Regional. “Esto es muy importante, porque ahora vamos a tener fondos para hacer otras obras que también son importantes para el Puerto”, señalaron fuentes del Consorcio.

En un principio se habían anunciado 350 millones de pesos para la obra. Finalmente, el Ministerio de Transporte de la Nación anunció que pondrá 200 millones en un convenio firmado a 36 meses. ¿Alcanza? Dependerá de lo que pretenda cobrar la empresa que asuma la tarea. En el horizonte hay una firma argentina y otra extranjera que tiene por estos días una draga en Brasil. Pero en el Consorcio advirtieron que sin ese aporte hubiese sido imposible encarar una obra clave para el futuro de la terminal marítima.

Además de los fondos, también se hará un estudio para buscar una solución a largo plazo que permita no tener que destinar tantos millones para remover bancos de arena. El propio Meoni anticipó que un ingeniero del área de Puertos y Vías Navegables estudiará alternativas. Una de ellas es estirar la escollera, pero esas experiencias tuvieron impactos negativos sobre las playas, por lo que su implementación en Mar del Plata es poco probable. Hay otro plan, muy incipiente, que se mira con más entusiasmo.

El anuncio le sirvió a Raverta y el Frente de Todos para mostrar capacidad de gestión en un ambiente que siempre los miró con desconfianza. Gabriel Felizia llegó al Consorcio sin grandes credenciales y con el objetivo de dar respuestas a todos los sectores. No es una tarea sencilla: decisiones que benefician a unos, perjudican a otros actores y la presión del sector puede ser intensa.

El primer paso fue anunciar la remoción de los buques semihundidos y abandonados que restaban espacio operativo del Puerto. “Logramos sacar el primero haciendo acuerdos con distintas partes. Esa fue la primera señal. Y ahora con el dragado fortalecimos nuestra gestión”, señalaron cerca de Felizia.

El acto del lunes estaba planificado de un modo, pero ante la trascendencia de la obra el gobernador decidió sumarse a la actividad. Y aprovechó su llegada a la ciudad para unificar los anuncios de la temporada de verano. “La visita de Axel le sumó volumen a la actividad, pero también modificó el eje, porque se habló mucho de la temporada”, analizó un dirigente del Frente de Todos.

El discurso del gobernador, que incluyó referencias a las posibilidades del Puerto de La Plata y las gestiones para potenciar las cargas y descargas de esa terminal, no cayeron del todo bien en distintos actores del Puerto. “Vino a Mar del Plata a plantear cómo va a potenciar el puerto de La Plata”, se quejó uno de ellos.

Desde la sede del Inidep, las autoridades se trasladaron a la sede del Museo MAR, donde el gobernador junto al intendente Guillermo Montenegro y otros intendentes de distritos turísticos, confirmaron los primeros lineamientos para la temporada de verano, un anuncio esperado por dirigentes y operadores del sector que necesitaban precisiones para empezar a planificar la temporada.

Sin embargo, el gobernador transformó lo que debía algo positivo en un anuncio que sembró más incertidumbre. Las confirmaciones de lo que no se iba a permitir en la temporada causaron un fuerte revuelo, especialmente la actividad de los teatros. “Ninguno de los intendentes puede decir que se sorprendió con los anuncios, porque todo lo que dijeron lo habían anticipado el viernes en el Zoom con intendentes. Hasta lo del aire acondicionado”, señalaron desde el entorno de Guillermo Montenegro.

La tensión que se había vivido entre el municipio y la provincia dos semanas atrás no se reflejó este lunes. Kicillof, en diálogo con 0223, rechazó cualquier tipo de diferencia con el intendente. Y desde el Ejecutivo destacaron el buen trato dispensado en los dos actos del lunes. “Se marcaron muchas veces las pertenencias a distintos espacios políticos pero tuvimos participación y todos se dirigieron con mucho respeto”, resaltaron cerca del intendente y destacaron que no hubo “ninguna jugada política” para sacar ventaja.

Los más cercanos a Kicillof creen que al gobernador lo traicionó el rechazo que le genera a la gestión provincial el “marketing” que, creen, era la principal característica del macrismo. “En el apuro por dar definiciones y mostrar que están gestionando descartaron el tema de teatros y campings porque están convencidos de que sanitariamente no es lo ideal”, analizó una fuente consultada por este medio que consideró un “apuro” dar definiciones tan tajantes.

De hecho, en las últimas horas el propio gobernador dijo que intentarán encontrar alternativas para que esos sectores, de algún modo, puedan funcionar durante la temporada. “Muchos reclamos nosotros los vamos a ver de afuera. Si hay teatro o casinos lo tiene que resolver la provincia. Así que los llamados van a ser autoridades provinciales”, plantearon desde el municipio.

Habrá otros, sin embargo, que se definirán de manera local. Para el Ejecutivo, muchos de los anuncios dieron un marco a lo que será la temporada y a partir de allí cada localidad, con sus particularidades, avanzará en definiciones. “Hay ciudades a las que cerrar los campings los mata. Nosotros estamos muy preocupados porque si no hay boliches queremos saber cómo se va a controlar la nocturnidad clandestina. Hay ciudades a las que ese tema no les importa”, graficaron.

El Puerto también podría dar respuestas a alguna de estas cuestiones. ¿Cómo? El presidente del Consorcio ya tiene resuelta la licitación para que en la Manzana de los Circos haya un autocine. Y avanzadas las conversaciones con los representantes del Centro Comercial del Puerto para que lo que históricamente fue el estacionamiento del lugar sirva para poner mesas al aire libre. “La idea también es poner un escenario para que pueda haber actividades culturales”, anticiparon.

El circuito turístico en el Puerto se completaría con una nueva feria en los silos. La prueba de Masticar, en cuanto a convocatoria de público, fue un éxito. Sin embargo, a diferencia de aquella experiencia, la intención de las autoridades es hacerlo con emprendedores de Mar del Plata y con el pago de un cánon para que, además, genere ingresos.

En medio de estos anuncios, parece haber quedado lejano el pedido del municipio de implementar un plan de reactivación en Mar del Plata. También, algo fuera de contexto: todas las actividades que el municipio pidió habilitar están actualmente en marcha en medio de la “rebelión” comercial.

Los anuncios del lunes, a su vez, cambiaron el chip. Ya todos miran al 1º de noviembre, fecha en la que comenzarán a llegar los propietarios no residentes a las localidades turísticas. Aún no está claro cómo se implementará, aunque será la primera “prueba” del turismo. “La sugerencia es que sean estadías largas. No está claro aún qué tendrán que presentar para ingresar”, explicaron desde el Ejecutivo local.

Luego de los anuncios, la gran pregunta es qué temporada tendrá Mar del Plata. “La mejor posible”, es la respuesta salomónica, pero no arroja demasiadas precisiones. “La verdad es que nadie sabe. Va a ser muy distinta, pero el que tira algún número lo hace por pura intuición porque no hay elementos para decir algo”, sostuvo un hombre del municipio y rápidamente lanzó una advertencia: “Si alguien cree que con la temporada va a salvar todo lo malo del año que lo vaya descartando”.