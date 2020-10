Advierten que las grandes obras de teatro no vendrían a Mar del Plata

Finalmente los teatros podrán funcionar durante la temporada de verano en Mar del Plata, con protocolos sanitarios y con la capacidad reducida que podría ampliarse si mejora la situación epidemiológica, según confirmó este jueves el productor teatral Lino Patalano, que admitió que debido a estas restricciones lógicas por la pandemia, las grandes obras no arribarían a la ciudad.

"Obviamente se habló que depende de la capacidad y muchas obras importantes no van a poder ir a Mar del Plata porque imaginate que pagar 8 departamentos para una obra de 8 actores o de un musical, no se va a justificar", razonó Patalano en diálogo con 0223 Radio.

En ese punto, sostuvo que "se puede pensar estando ya con tiempo, en hacer un mix de producción con artistas de la provincia, del país, de capital y de Mar del Plata, que nos consta que tiene un caudal artístico incalculable entre bailarines, actores, músicos, dramaturgos. En una de esas también suma un nuevo estilo", evaluó.

Por otra parte, el responsable del complejo Roxy y representante de Les Luthiers consideró que el teatro al aire libre no serían recomendable en la ciudad: "El clima de Mar del Plata no es el mediterráneo y el teatro necesita de un contexto acústico que al aire libre no es fácil hacerlo. Es más para la danza o la música", recomendó.

Por otra parte, Patalano justificó que la marcha atrás del gobierno de Axel Kicillof, fue "porque están en muchos frentes" y que la situación actual por la pandemia "es grave y difícil para todos", al tiempo que anticipó que los teatros del resto de la costa atlántica, "podrán funcionar si aplican los protocolos".

"Tenemos proyectada cosas que no sabemos si se podrán hacer. Porque depende de la capacidad que nos autoricen. La semana que viene empiezan las reuniones y vamos a ir hablando de distintas opciones. Estarán los intendentes, provincia, teatristas independientes, comercial. Estarán todos", valoró.

"Es importante que se abran las salas, aunque sea al 10%, para no matar a la actividad y a los que trabajan ahí", razonó Patalano.

En su momento, los funcionarios bonaerenses habían explicado que debido a los antecedentes que se contaban en Europa durante la temporada estival, no se permitiría la actividad en espacios cerrados ya que necesitaban de ventilación no natural como el aire acondicionado o de ventiladores.

Al respecto, el reconocido empresario artístico anticipó que se trabajará en "filtros especiales" que tendrá la ventilación, para evitar la circulación del aire y evitar contagios por el virus.