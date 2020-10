Advierten que si no baja la tasa de contagios, la temporada será compleja

La temporada de verano ya tiene fecha de inicio y Municipio y Provincia trabajan a contrareloj en la estrategia para contener el Covid 19 durante el periodo estival en la Costa Atlántica. Parte de la estrategia consiste en instalar un nuevo hospital modular en la ciudad.

En diálogo con 0223 Radio, el infectólogo Gonzalo Corral (Matrícula 93.858) advirtió que de mantenerse el número de contagios y ocupación de camas que registra Mar del Palta actualmente, la temporada será “compleja”.

“Hay una realidad. La tasa de contagios se está amesetando, estamos en un promedio que ronda los 350 casos diarios que es un número alto. Tenemos una alta ocupación de camas de internación y disponibilidad de las unidades intensivas es mínima”, dijo el profesional.

En este sentido, Corral afirmó que “decir que no tenemos un alto nivel de ocupación de camas es negar la realidad”, aseguró.

En esta línea y de cara al inicio de la temporada 2021, el especialista aseguró que si la pandemia continúa con este número de casos, la situación va a ser difícil de contener. “Imaginate que si hay una gran afluencia turística no sabemos cómo vamos a funcionar. Hay cosas que son muy claras: La tasa de ocupación hoy es muy alta y para la temporada necesitamos más camas operativas”, sostuvo categórico.

En este sentido el médico consideró que del descenso a fase 3 no dio resultado ya que no se consiguió bajar el nivel de circulación de la población y, por ende la circulación del virus continuó de manera creciente. “Si decimos que estamos en fase 3, pero tenemos actividades de fase 4 o 5 no sirve. Tenemos un porcentaje de 45% de positividad en los hisopados y eso es altísimo”, concluyó.