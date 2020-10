Teatristas locales exigen la declaración de la Emergencia Cultural

A siete meses del inicio de la pandemia y en la recta final del comienzo de la temporada de verano, trabajadores de las artes escénicas de Mar del Plata reclaman la declaraciòn de la Emergencia Cultural.

Agrupados den la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra), los artistas llevaron adelante una asamblea en conjunto con representantes de salas de teatro y la Asociación Argentina de Actores para plasmar sus inquietudes y preocupaciones a poco más de un mes del inicio de la temporada estival y en medio del presente que aquejan signado por la falta de trabajo.

Carmen Domínguez, integrante de la entidad destacó la convocatoria que contó con la participación de más de 40 personas "ante las necesidades del sector cultural y los teatristas que no reciben ninguna propuesta más que palabras".

Según el último censo realizado por Attra, el 48% de los teatristas han visto sus ingresos totalmente afectados por la pandemia y el 21% se encuentra en una situación “grave” o “muy grave”. A pesar de esto, no están recibiendo apoyo ni asistencia alguna por parte del Estado municipal.

Ante este panorama, los trabajadores de las artes escénicas apuntaron por la "inacción" del secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda, y la ausencia de una política cultural acorde al contexto de pandemia, así como la falta de acciones concretas para el sector.

"Nos está gobernando el sector más cercano de los empresarios. No puede ser que nos pongan en el lugar de ejercer la presión y se terminan enojando. Siete meses llevamos esperando. Nuestra lectura es que no quieren asumir el compromiso", indicó en diálogo con 0223 Radio.

La declaración de la Emergencia Cultural habilitaría mayores herramientas y mayor celeridad para atender la crítica situación de todo el sector. No obstante, aún no fue aprobada y los pedidos de informes presentados por las organizaciones no tuvieron respuesta por parte de Balmaceda ni del Concejo Deliberante.

Para finalizar, Domínguez destacó la decisión final del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en habilitar la actividad durante la temporada, aunque señaló que "no es la solución". "No resuleve toda la crítica situación de precariedad del sector y lo golpeada que está", finalizó.