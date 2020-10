Lino Patalano se sumó a la polémica por el premio Astor: "Es una injusticia desproporcionada"

El director del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, Lino Patalano, calificó como una "injusticia desproporcionada" la decisión del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) de reemplazar el premio Astor que se entrega en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por la figura de un lobo de mar, que coincide con el icónico logo del certamen.

"Como hombre de la cultura que soy y reconociendo que mi colaboración a la misma nunca ha tenido que ver con la rama cinematográfica ya que he dedicado estos últimos 50 años casi exclusivamente al teatro, no alcanzo a entender por qué se toma semejante determinación en forma tan liviana e inconsulta", apuntó el productor, después de que escalara la polémica en los últimos días.

A través de un descargo en redes sociales, el empresario consideró que la "consternación" que se manifestó en la ciudad y otros puntos del país por la resolución del Incaa debe alcanzar "características internacionales" al entender que "no existe país en el que el nombre de Astor Piazzolla no figure desde hace años en el podio más alto al que pueda aspirar un artista".

"En mi caso es cierto que podrían alcanzarme 'las generales de la ley' por haber sido primero su admirador y responsable directo de su primera presentación sobre un escenario teatral propiamente dicho y más tarde su entrañable amigo, pero esto no es suficiente para nublar mi sentido ante tamaña y desproporcionada injusticia", señaló.

Patalano, de todos modos, señaló que el organismo del Gobierno "todavía está a tiempo de rever esta cuestión para no crear una nueva grieta donde desgraciadamente ya no hay espacio para más discordias". "Me enteré con no poco asombro y mucho dolor de esta decisión", lamentó el productor teatral.