De cara a la temporada, la nocturnidad de Mar del Plata pide volver a trabajar

Con la actividad paralizada hace casi ocho meses, los representantes de distintos locales nocturnos de Mar del Plata expresaron su voluntad de volver trabajar de cara a la próxima temporada de verano que se desarrollará en medio de la pandemia de coronavirus.

"Estamos aguantando y sobrellevando el momento como podemos. Los recursos con el paso del tiempo se agotan. Más allá de las ganas y predisposición para retomar la actividad, sabemos que es rubro difícil y complicado para volver en el corto plazo. Pero consideramos que aguardamos un tiempo prudencial para por lo menos comenzar a hablar y delinear un plan de acción", explicó Diego Picasso, uno de los socios de Bruto.

Este martes distintos empresarios del rubro se reunieron en conjunto para planificar la vuelta al ruedo y entablar conversaciones con las distintas esferas gubernamentales para llegar a un consenso. "La situación no da para más. Se avecina la temporada y va a haber una gran masa de turistas que vamos a tener que recibir y contener", sostuvo en diálogo con 0223 Radio.

"Tenemos que tratar de buscar alguna manera que los negocios puedan comenzar a trabajar despacio y de manera progresiva como lo hicieron el resto de las actividades. Necesitamos trabajar. Estamos predispuestos a empezar a hablar y delinear un plan de acción para la temporada", enfatizó el empresario nocturno.

Picasso justificó la postura del sector al señalar que los locales nocturnos cuadruplican el personal en temporada de verano y que el flujo de marplatenses y turistas "potencia muchísimo otras actividades como la gastronomía, el servicio de transporte y el alojamiento". "Gran parte del turismo viene por la nocturnidad de Mar del Plata", dimensionó.

"Es una gran fuente de trabajo para quedarnos con los brazos cruzados hasta que pase el verano sin hacer nada. Creo que podemos llegar a resolver el conflicto, de alguna manera nos vamos a tener que poner de acuerdo. No vamos a imponer nuestras ideas porque tenemos conciencia social de lo que pasa. Estamos confiados que vamos a encontrarle la vuelta respetando todas las medidas de seguridad", manifestó.

Si bien el sector recibió distintos aportes por parte del Estado para solventar la crisis, Picasso reconoció que "la ayuda no es suficiente, no alcanza para cubrir los gastos y nuestra necesidad de trabajar". "Hace ocho meses que tenemos incertidumbre total, no queremos que sigan cayendo más negocios", expresó al finalizar.