Empresarios piden a provincia definiciones "urgentes" de cómo será la temporada

A dos meses del tradicional inicio de la temporada de verano en la costa atlántica, todavía no hay definiciones de cómo será la temporada en medio de una compleja situación epidemiólogica en Mar del Plata y los desafíos que impone la pandemia desde lo sanitario, con un desempleo récord.

Eduardo Mayer, titular de la Cámara de la Recreación, fue uno de los comerciantes que mantuvieron conversaciones con el secretario de Producción bonaerense Augusto Costa y otros funcionarios del área productiva y turística del gobierno de Axel Kicillof. Tras la reunión, manifestó que los funcionarios “no tienen idea de cómo será la temporada” y pidió celeridad en las decisiones porque "si no tenemos un verano más o menos productivo, la situación marplatense será caótica para el invierno".

“El sistema de salud está estresado y nosotros también, porque estamos en una situación complicada porque no hay políticas claras de cómo va a ser el verano. Nos toca en este pico tan alto y por ahora no hay posibilidades de que baje”, lamentó Mayer, en diálogo con 0223 Radio.

El empresario recordó “las dificultades que tiene el comercio, que no tuvo facturación en los últimos 6 meses” y que por lo que se avizora “se trabajará mucho menos este verano", por lo que pidió a las autoridades definir de manera “urgente” algunas precisiones, para poder comenzar a contratar personal temporario, en un período del año donde el sector comenzaba a atender al turismo de congresos y convenciones, contingentes de jubilados o egresados.

“Hubo una reunión entre los intendentes de la zona costera con el ministro de turismo de la Nación, (Matías Lammens) y estuvieron evaluando distintas alternativas pero no hay una definición clara sobre la fecha en que se va abrir, cómo tiene que entrar la gente ni cuáles serían los protocolos de ingreso. Nada de eso está claro. La gente no sabe y los funcionarios no tienen idea, porque estamos en una discusión entre sanidad y turismo. La verdad es que lo primero es la sanidad y que en Mar del Plata estemos bien pero también necesitamos trabajar. Perder una temporada para Mar del Plata sería nefasta”.

Según Mayer, la alternativa que propusieron a comienzos de septiembre de “correr” la temporada a febrero y marzo, no fue aceptada, “sin ninguna devolución y con comentarios en contra” aunque admitió el difícil escenario de cara a una temporada en plena pandemia, que tampoco tuvo buenas experiencias en otras ciudades del mundo.

“Pensábamos de tomar experiencias con marplatenses que están en Europa y poder volcarlas aquí y no repetir los errores de allá pero lamentablemente allá tampoco tienen buenas experiencias”, lamentó Mayer.