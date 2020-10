Quimio con estilo, la ONG que pide ayuda para sobrevivir a la pandemia

La situación que atraviesa la ONG "Quimio con estilo", es compleja: a las pérdidas generadas por la inundación que sufrió la sede hace poco más de un mes, se suman los gastos fijos que debe afrontar la entidad y la falta de recursos.

Es por eso que en las últimas horas elevaron un pedido al Concejo Deliberante para que se los autorice a realizar un “sorteo solidario” que les permita recaudar los fondos necesarios para solventar los gastos mínimos y continuar con el trabajo de asistencia a mujeres víctimas de cáncer.

En diálogo con 0223, Fernanda Mel, titular de la entidad recordó que la inundación del local les generó una gran pérdida económica y material ya que resultó afectada maquinaria, computadoras, equipos de audio y pelucas destinadas a mujeres con tratamiento oncológico, de la que todavía no logran reponerse.

"Hace más de seis meses que tenemos el local cerrado, sin poder trabajar, sin poder hacer eventos para recaudar fondos y la verdad es que ya se nos hace insostenible, porque los impuestos y servicios cada vez aumentan más”, relata Mel.

En esta línea la mujer relató que ante este panorama, es “muy difícil” seguir adelante. "Con el local cerrado nos vinieron 8 mil pesos de agua, luz y un montón gastos fijos y que son cosas que no esperan, porque uno tiene que cumplir con las obligaciones que tiene la ONG y hay cosas que no se pueden parar", aseguró Mel al tiempo que resaltó que durante el aislamiento, la ONG no recibió ayuda de ningún tipo.