Aerolíneas Argentinas explicó por qué canceló vuelos que partían desde Mar del Plata

Ante la cancelación de algunos vuelos que partían desde el aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata hacia otros puntos del país, desde Aerolíneas Argentinas explicaron las razones de la inusual decisión.

Desde la aerolínea de bandera informaron a 0223, que “los vuelos se van programando en función de las autorizaciones que surgen en cada región, en el marco de la pandemia" y que “hasta que se regularice la situación, la programación es acotada".

Asimismo, desde Aerolíneas Argentinas plantearon que si surgen cambios en los vuelos de temporada baja a alta, "se tendrá que abonar una diferencia de tarifa pero no se cobrará una penalidad. Si se mantiene la ruta y la temporada, no deberá abonar nada", completaron.

Algunos marplatenses manifestaron su enojo en las redes, ante el sorpresivo cambio en los vuelos, previstos durante el mes de noviembre.

“En Octubre compre un vuelo directo de Mar del a Córdoba y esto es lo que me dan a cambio... después de semanas de intentar comunicarme por el único medio que tienen, de que me cambien el itinerario y fechas como se les antojaba, obtengo esto... una burla. Ni hablar que el vuelo directo que ellos me vendieron no existe. Pague por algo que no me podían dar pero lo mismo lo vendían. Me meten escalas (las cuales si las hubiera querido no compraba vuelo directo) y al menos que logre dividirme en dos, no sé cómo pretenden que haga ese itinerario”, cuestionó una marplatense.

Aerolíneas Argentinas y Austral, las únicas dos líneas que operan en la terminal local, que en la actualidad están en un proceso de fusión en una sola compañía, desde el 19 de octubre comenzaron a ofrecer vuelos y a otros puntos de la Argentina.