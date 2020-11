“La hora de los hornos” de Pino Solanas abrió el Festival de Cine de Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata inauguró este sábado en la noche su 35° edición con un homenaje al cineasta y dirigente político Fernando Pino Solanas. Durante la ceremonia, que fue transmitida a través de su canal de Youtube, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, tuvieron palabras de reconocimiento sobre la trayectoria y el legado artístico del director recientemente fallecido.

“El Festival de Mar del Plata es una celebración del cine, que nos permite reencontrarnos mediante esa maravilla que es la cinematografía", aseguró Bauer, y agregó: “A Pino le debemos mucho, por su cine, su obra y su mirada sobre la vida. Por eso celebro muy especialmente que esta edición del festival inaugure la muestra con la proyección de ‘La hora de los hornos’, que podrá verse en todo el país, de norte a sur”.

Puenzo también recordó a Solanas, y agradeció al Marché du Film del Festival de Cannes por el soporte técnico para llevar adelante esta edición. “Estamos muy orgullosos de este Festival, que fue muy difícil, pero va a ser ejemplar, por la cantidad de contenido, de participantes y de espectadores de todo el país, que hacen a este Festival un evento realmente federal, con un enorme significado para el país. Esperamos que no signifique el final del año de la cuarentena, sino el comienzo de un nuevo año en el que vuelvan los rodajes, vuelvan a abrir las salas, y el cine argentino vuelva a tener su lugar”, dijo el cineasta.

El Presidente del Festival, Fernando Juan Lima, dio la bienvenida a los aficionados de todo el país, y les agradeció su apoyo en un contexto tan difícil. “Nuestros programadores han pensado una edición que respeta las limitaciones del momento, pero que al mismo tiempo es muy potente, muy inclusiva, en la que nadie se queda afuera. Celebramos la continuidad de lo que desde 1996 se convirtió en una política de Estado, y confiamos en que mucha gente se acerque por primera vez a este Festival que es de todas y todos. Los invito a que lo disfruten, y ojalá que el año que viene podamos encontrarnos en la querida ciudad de Mar del Plata”.

Por último, la Directora Artística del Festival, Cecilia Barrionuevo, presentó las novedades de este año: “Será una edición de resistencia, que apueste a encontrarnos a la distancia. En estos meses, el cine fue un bálsamo para todos y todas, y en eso pensamos cuando encaramos esta programación, en la que el cine argentino tendrá un lugar central”, definió.

Edición extraordinadia

Organizado por el INCAA y con 66 años de historia, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es uno de los quince festivales Clase A reconocidos por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), categoría que comparte con los festivales de Cannes, Venecia y San Sebastián, entre otros.

Debido al contexto de pandemia, este año se ofrecerá una edición extraordinaria, totalmente gratuita y en formato online. Por primera vez en la historia del Festival, las películas y Actividades Especiales que integran su programación podrán verse en simultáneo desde cualquier parte del país, a través de su sitio web www.mardelplatafilmfest.com.

La 35° edición contará con siete competencias oficiales, una Selección Oficial Fuera de Competencia con lo mejor del cine contemporáneo, y las ya tradicionales secciones Autores, Trayectorias, Mar de Chicas y Chicos, y Hora Cero. También habrá Actividades Especiales sobre nuevas tecnologías, cine de género, animación, restauración de películas, crítica y análisis cinematográfico, y la presentación de dos libros editados por el Festival.

Protagonistas

Durante nueve días se proyectarán de manera online más de 120 títulos provenientes de todo el mundo, entre los que se cuentan las últimas obras de Sion Sono, Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, Radu Jude, Adrian Cioflâncă, Hong Sangsoo, Mercedes Gaviria, Camilo Restrepo, Heinz Emigholz, Eugène Green, Yulene Olaizola, Suzanne Lindon, Jessie Barr y Fabrice Aragno.

El cine argentino estará representado por Clarisa Navas, Nicolás Prividera, Eduardo Crespo, Matías Piñeiro, Eduardo Castro, Toia Bonino, Gonzalo Castro, Inés Barrionuevo y Claudio Caldini, entre muchos otros

Además de celebrar la obra de Pino Solanas, habrá homenajes para María Luisa Bemberg y Rosario Bléfari, mujeres que con su talento y esfuerzo dejaron una marca en el cine nacional.

Charlas de maestros y maestras

El público cinéfilo podrá disfrutar también de charlas con maestros y maestras del cine mundial, que tendrán como protagonistas al realizador, guionista y productor estadounidense Walter Hill “48 horas, The Warriors, Calles de fuego”; la cineasta lisboeta Rita Azevedo Gomes “Correspondências, La portuguesa”; el director catalán Albert Serra “Honor de cavalleria, El cant dels ocells, Història de la meva mort, La Mort de Louis XIV”; el fotógrafo, productor y realizador italiano Roberto Minervini (ganador del Astor de Plata al Mejor Director con “What You Gonna Do When the World’s on Fire?”), la actriz, directora, música, escritora y performer estadounidense Miranda July “Tú, yo y todos los demás, El futuro” y el reconocido realizador venezolano-español Andrés Duque “Carelia: internacional con monumento, Oleg y las raras artes”.

En conmemoración de los 25 años también se experimentará otra realización del ciclo Historias Breves, el programa del INCAA que financia la producción de cortometrajes de jóvenes realizadores y por el que se harán encuentros con las ganadoras y los ganadores del primer Concurso de Cortometrajes realizado en 1995.

Además, se presentará un documento histórico con testimonios de las y los protagonistas durante aquella experiencia de iniciación. Participarán Bruno Stagnaro, Sandra Gugliotta, Daniel Burman, Adrián Caetano, Jorge Gaggero, Pablo Ramos, Andrés Tambornino, Lucrecia Martel y Ulises Rosell.

Actividades especiales

Finalmente por tercer año consecutivo el festival cobijará el Foro de Cine y Perspectiva de Género, un espacio de reflexión e intercambio de saberes y experiencias que contribuyan a construir igualdad en los diferentes ámbitos del cine.

El especial contará con la participación de Beatriz Navas Valdés (Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), María Alche (Actriz, directora, docente), Florencia Mamaní (parte del Colectivo Identidad Marrón), Julia Kratje (Presidenta de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual) y Annamaria Muchnik (Presidenta de la Asociación La Mujer y el Cine). Moderará Lic. Analía Barrionuevo (Coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba).

Directoras, actrices, guionistas, montajistas, críticas, docentes y técnicas reflexionan en torno a las desigualdades e inequidades de género, su reproducción en el ámbito del cine y su posible deconstrucción. La actividad es abierta al público, con inscripción previa (formulario de inscripción).