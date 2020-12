Quién es el funcionario del Consejo Escolar detenido con 93 kilos de marihuana

El hombre que este lunes intentó escapar de un control policial con 93 kilos de marihuana en un control en la Autovía 2, se llama Julián Chialva (45) y desde diciembre del 2019 era Secretario Técnico del Consejo Escolar de General Pueyrredon, un puesto jerárquico de vital importancia en la sede administrativa y que tiene a su cargo a unos 50 empleados en la sede de Colón 6040.

“La verdad es que estamos conmocionados. Si bien se venía denunciando que no estaba cumpliendo con sus funciones, no deja de ser shockeante. Sabíamos que durante la pandemia, usaba el carnet de la Dirección de Escuelas para pasear por los distintos distritos de la Provincia, pero lógicamente no sabíamos para qué”, deslizaron a 0223 desde el Consejo Escolar.

Según pudo saber este medio, Chialva ingresó y por la manera de que accedió por concurso al cargo jerárquico, había sido duramente cuestionado, en medio de diversas sospechas.

“Sabíamos que no estaba cumpliendo con las 40 horas semanales presenciales y estamos atrasados con las rendiciones de cuentas del Consejo Escolar. Debe 4 informes trimestrales de rendiciones y de gestión a la Provincia. A su vez, el Secretario Técnico debe coordinar a todo el personal administrativo de planta y personal auxiliar. Hace un mes que nadie la ha visto. Las oficinas no están funcionando y todo está en anarquía”, expresó la misma fuente.

Por estas irregularidades en su trabajo, previo al escándalo desatado por haber sido detenido con 93 kilos de marihuana, Chialva hace un mes había sido intimado por “abandono de cargo” por parte del cuerpo de consejeros escolares.

“Seguramente todo esto será elevado a la Dirección de Escuelas provincial y creemos que será corrido del cargo, más allá lo que determine la justicia”, advirtieron desde el órgano administrativo escolar del distrito.

Este lunes el funcionario fue interceptado en un control vehicular de rutina en la Autovía 2 y luego de entregar la documentación requerida por los efectivos policiales, se dio a la fuga y tras una intensa persecución, fue aprehendido en el barrio Los Dorsales. Los policías requisaron el interior del rodado y hallaron 88 ladrillos de marihuana compactada, por un peso total de 93,532 kilos.

Además, se secuestró un teléfono celular y la suma de $20.020 en efectivo. El juez Santiago Inchausti ordenó la detención del conductor del vehículo, del cual se espera que preste declaración en las próximas horas. En la causa tomó intervención la fiscal federal Laura Mazzaferri.