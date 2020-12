Mientras todos miran la temporada, una frase recalentó el clima electoral

Con el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva aprobadas según el cronograma previsto y sin mayores sobresaltos, y cuando la atención está centrada en la temporada de verano, el coordinador de Gabinete de Guillermo Montenegro recalentó el clima político en Mar del Plata.

En una entrevista con el diario La Capital, Alejandro Rabinovich señaló que “algunos” utilizaron el tratamiento del Presupuesto 2021 como “lanzamiento de una plataforma electoral”, cuestionó el tratamiento de todos los funcionarios en la comisión de Hacienda y marcó que le hubiera gustado que la ordenanza madre salga aprobada por unanimidad y no por mayoría.

No hizo nombres, pero la alusión fue clara hacia el Frente de Todos y, puntualmente, a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Virginia Sívori, quien elaboró el cronograma para que todos los secretarios y presidentes de bloque defiendan el presupuesto de su área ante los concejales.

Luego de que el Ejecutivo presentara el cálculo de gastos y recursos los primeros días de noviembre, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, se reunió con dirigentes del Frente de Todos para tratar de acordar que del mismo modo en que la presentación se hizo (casi) en tiempo y forma, la aprobación se haga antes de fin de año, tal como establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La comisión de Hacienda elaboró una agenda ajustada (la mayoría de los días con “doble turno”) para que los secretarios y presidentes de entes puedan asistir a la comisión, con el objetivo de respetar una dinámica de trabajo que ya se había visto durante el tratamiento del anterior presupuesto, pero con los tiempos acelerados para cumplir con el acuerdo. “Poder hablar de recursos públicos y transparencia del modo que se hizo nos parece que es un logro para el sistema democrático y las instituciones. Creemos que no hay horas de más cuando se trata de explicar a dónde van los recursos de la gente. Después, cada cual vota lo que cree más conveniente”, dijo Sívori ante la consulta de 0223.

Rabinovich, este miércoles, le restó peso a sus dichos. Ratificó que su deseo era que el presupuesto hubiese salido aprobado por unanimidad. “El presupuesto, eh. El aumento de tasas sabíamos que lo iban a votar en contra. Pero el presupuesto me hubiera gustado que se apruebe como el anterior. Si se abstenían salía por unanimidad y creo que era un buen mensaje para la gente, mientras todavía estamos en pandemia”, aclaró el coordinador de Gabinete a 0223.

El funcionario, hombre clave en el gabinete de Guillermo Montenegro, planteó que su “queja” por las 41 horas de exposición de los funcionarios municipales en la comisión iba en ese sentido: después de presentarse a debatir, entiende Rabinovich, el Frente de Todos y el Frente Renovador podrían haberse abstenido para que el presupuesto salga por unanimidad.

En esa “apertura” a debatir y corregir algunos puntos del presupuesto y de las ordenanzas fiscal e impositiva también hay un contrapunto entre el oficialismo y el principal bloque opositor. El equipo de Montenegro tiene un argumento para justificar que sí estaban dispuestos a generar modificaciones: el acuerdo con Acción Marplatense.

El partido liderado por Gustavo Pulti mantuvo reuniones con el jefe comunal y su equipo para hacerle algunos pedidos y a partir de eso acompañar el presupuesto y la suba de tasas. Ambos espacios se encargaron de remarcar que el acuerdo fue “institucional” y no “electoral”.

No es el primer gesto de sintonía que el exintendente tiene con la gestión de Montenegro. Ya dio su aval a otros proyectos en los que el oficialismo no conseguía los votos necesarios para aprobarlos. Esta vez, además, hubo un exagerado interés por difundir el acuerdo institucional.

El 2 de diciembre, a través de un comunicado, Acción Marplatense confirmó que había llegado a un principio de acuerdo para acompañar el presupuesto. El comunicado llegó luego de un encuentro virtual entre el intendente y el bloque de concejales comandado por Horacio Taccone.

La semana pasada anunciaron el acuerdo por segunda vez. En este caso, con una conferencia de prensa conjunta entre Montenegro y el bloque de concejales. Esa vez, el anuncio no incluyó ningún elemento novedoso respecto a lo que ya se había informado. Pero sumó la foto del intendente en una conferencia con el bloque de AM. Más allá del énfasis que pusieron ambas partes en aclarar que el acuerdo fue institucional, las lecturas políticas abundaron.

En el Frente de Todos creen que esa apertura que tuvo el gobierno de Juntos por el Cambio para con las propuestas de Acción Marplatense no las mostró con ellos. “La nueva tasa que crearon para los decks en la calle la marcamos nosotros. A último momento agregaron la eximición y dijeron que fue a pedido de (Mercedes) Morro. También les planteamos que la monotasa no era lo que ellos habían planteado y presentamos simulaciones para corroborarlo. No modificaron nada de eso. Les pedimos que la fiscal e impositiva quedara pendiente hasta que la universidad presentara la nueva fórmula para la TSU. Tampoco”, señaló una fuente consultada por este medio.

Otra declaración política que hizo algo de ruido fue la del diputado provincial Maximiliano Abad, que se encuentra en plena campaña por la conducción de la UCR en la provincia de Buenos Aires. Planteó que el próximo gobernador debía ser radical y dijo que su partido debe dejar de ser un integrante más de la principal coalición opositora y asumir su liderazgo. ¿Pone en riesgo el acuerdo en Mar del Plata? Abad colocó a varios dirigentes de su confianza en el gabinete de Montenegro, además de empujar la designación de Martínez Bordaisco al frente del Concejo Deliberante.

Ante cierta incertidumbre por las declaraciones, desde su entorno aclararon que los dichos fueron dirigidos a su rival en la interna radical Gustavo Posse y que no esconden ningún mensaje para la política marplatense.

Mientras el clima político 2021 empieza a ganar terreno, la principal preocupación de todos los actores es la temporada de verano. Mar del Plata suma días con un crecimiento de contagios de coronavirus que hace que se enciendan algunas alarmas entre las autoridades.

El ministro de Salud Daniel Gollán advirtió en la conferencia del martes que Mar del Plata lideraba el ránking de contagios en los últimos días. El intendente Montenegro no escondió este miércoles su preocupación y advirtió que hubo un freno en la caída de casos. Por eso, el discurso que se reforzó en las últimas horas es que la pandemia no pasó y que si se abandonan los cuidados (como se empezó a ver en los últimos días) el rebrote de casos llegará mucho antes que la vacuna.

En ese escenario difícil, hay un dato que les permite a las autoridades guardar algo de optimismo: los contagios están creciendo en el sector más joven de la población. “Es el mismo fenómeno que se dio en Europa. Llegó el verano y los jóvenes relajan las medidas de prevención”, explicaron. Esto hace que el impacto en la ocupación de camas y de camas críticas sea escaso. “Seguimos con mucha atención ese indicador”, sostuvieron desde el municipio.

Para el gobierno provincial, la principal preocupación de las semanas que se vienen es el control de la nocturnidad. Saben que por más esfuerzo que hagan la provincia, el municipio e, incluso, el gobierno nacional con el aporte de fuerzas federales, por las características que tiene la actividad será muy difícil garantizar el cumplimiento de los protocolos.

En el municipio le tienen más temor a la clandestinidad que a la nocturnidad. Reconocen que en bares y boliches pueden tener alguna dificultad, pero que en mayor o menor medida se puede garantizar la presencia de inspectores y policías. “En fiestas privadas no tenemos ninguna presencia. Las que logramos detectar las desarticulamos, pero sabemos que va a haber muchas”, admitieron.

El flamante secretario de Seguridad, Horacio “Totó” García, está trabajando codo a codo con los funcionarios del gobierno provincial y gestiona con el ministerio de Seguridad de la Nación la llegada de más agentes federales. Con la temporada encima, las diferencias políticas se patean para adelante.