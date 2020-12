Es DJ y desde hace 9 meses pasa música por Facebook para pagarse su tratamiento contra el cáncer

“Hola, hola gente, ¿a ver quién anda por ahí?”. Es miércoles a las 20.30 y un tema de Depeche Mode abre la transmisión que, como desde hace casi nueve meses, el DJ Jorge Tarantino realiza para sus seguidores de Facebook. No hace más que lo mismo que empezó hace 45 años atrás: pasar música para acompañar un momento especial, ya sea un casamiento, un cumpleaños o una fiesta de fin de año, pero, ahora, de manera virtual. Es que la llegada de la pandemia y la suspensión de los eventos multitudinarios lo obligó a reinventarse. Así, miles de personas, todos los días a la misma hora, se conectan desde distintos puntos de la Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, España y Colombia para escuchar lo que Jorge les tiene preparado.

Tarantino se define como “un DJ de alma”. Tenía 14 ó 15 años cuando, con dos wincofon empezó a animar pequeñas fiestas familiares o de amigos. Hasta que a los 17, con equipos profesionales, se lanzó a hacerlo por contrataciones. En la década del ‘80 intentó trabajar en boliches pero la actividad nocturna se le hizo incompatible con su trabajo como empleado bancario: las noches terminaban a las seis de la mañana y él debía estar en su otro trabajo a las nueve, con una jornada de ocho horas por delante.

A lo largo de su vida, hizo de todo: tuvo taxi, un kiosco y hasta una frutería. Pero nunca abandonó su gran pasión por la música. Por eso, el 21 de marzo pasado, lanzó el grupo de Facebook “La noche de Tarantino y sus amigos” para compartir temas de todos los estilos y épocas, una iniciativa que sostuvo ininterrumpidamente y que es valorada por cientos de oyentes -algunos conocidos, otros nuevos-, que le hacen llegar su agradecimiento a través de mensajes que se multiplican durante los 90 minutos que dura la transmisión. Mientras, Jorge baila, a veces canta y responde los saludos. “Es emocionante”, dice. El programa de cada noche es diferente: a veces hay música de las décadas del '70, '80 y '90; otras, rock nacional y algunos días a la semana, cumbia y cuarteto. Como no puede ver cara a cara a su público para saber si les gusta los temas que elige, trata de ser lo más amplio posible y confía en su intuición.

Tarantino es padre de tres hijos y cuatro nietos que apoyan su proyecto porque, gracias a los aportes que realizan sus seguidores, Jorge puede afrontar el pago de su tratamiento contra el cáncer de próstata que le diagnosticaron a comienzos del año. “Lo he contado unas pocas veces porque trato de compartir alegría y a veces uno no está de ánimo”, reconoce. Sus hijos, para darle una mano, organizan todos los meses un bingo virtual y le abrieron una cuenta de Mercado Pago. “Hay gente a la que le gusta lo que hago, entiende la situación y puede colaborar, así que gracias a ellos he podido ir pagando los gastos de internet, de la casa y demás”, asegura.

Algunos de sus videos -sobre todos los del primer tiempo, cuando la gente pasaba más tiempo en sus casas- superaron las 10 mil reproducciones. Por eso, para el lunes, cuando su transmisión diaria cumpla nueve meses, el DJ tiene pensada una gran fiesta con sorpresas para sus oyentes. “Empecé y no pude parar más, recibo mucho cariño; me tratan como a un ídolo”, sostiene.