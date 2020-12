Su papá tuvo un terrible accidente: cambian trabajo por insumos médicos

Un accidente laboral que casi termina en tragedia dejó a una familia marplatense en una delicada situación y a través de las redes sociales, piden ayuda pero aclaran que no quieren "nada gratis”: cambian lo que reciben por trabajo y también venden budines para sobrevivir y pagar el costoso tratamiento médico.

María Nuñez (29), hija de la víctima, habló con 0223 sobre el drama que envuelve a la familia y que como muchas en Mar del Plata, están si trabajo.

“Roberto (63) es mi papá y el 19 de noviembre pasado cayó de una escalera en Castelli casi Güemes, luego de instalar un aire acondicionado. Parte de la escalera se le incrustó en el muslo superior izquierdo y le hizo una herida gravísima en el nervio ciático y por ahí no puede trabajar más. Me da un poco de vergüenza pedir ayuda, pero la situación parece de película: cuando corrimos hacia el hospital, a mi marido le agarró una trombosis en las dos piernas y está internado, que se suma a que yo desde hace un tiempo estaba desempleada. Pedimos ayuda pero no queremos nada gratis, sino que lo cambiamos con trabajo”, expresó María.

Luego de un posteo a través del Facebook, numerosas familias le acercaron algunos insumos médicos como gasas estériles, solución fisiológica, cinta hipoalergénica y algunos medicamentos para sobrellevar su situación clínica pero al no tener cobertura de ninguna obra social, requiere de más dinero no solo para costear el tratamiento sino para sobrevivir.

“El que pueda darnos trabajo, de lo que sea, estaremos muy agradecidos, porque no queremos nada gratis. Yo soy auxiliar de enfermería y con la pandemia me quedé sin trabajo. Y desde hace un tiempo cocino budines, los vendo a $100 y los entrego los fines de semana. Por ahora tengo que mantener dos casas y solventar el cuidado de mis dos hijos. Con cualquier ayuda, mi familia estará más que agradecida”, expresó la mujer.

Quien desea ayudar a la familia, a través de la compra de budines o para ofrecer algún empleo, puede comunicarse al 223-5757523 o a través de Instagram.