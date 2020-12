Vuelve el teatro sensorial a oscuras a Mar del Plata bajo el lema "Cuidarnos para cuidarte"

"El teatro sensorial a oscuras" vuelve a apostar a la temporada de verano marplatense con tres obras propias: 74 días (Malvinas) y Una Carta para Antonia (inmigrantes) de forma presencial y “Ella, Evita”, de manera virtual en el canal de Youtube.

Las funciones tendrán lugar los viernes de enero y febrero en el Teatro El Telón, ubicado en España 1839, Mar del Plata. El valor de la entrada será de $300 por persona.

En estas experiencias, los espectadores contarán con los protocolos de bioseguridad necesarios "Cuidarnos para cuidarte": control de temperatura y alcohol en gel en el ingreso; los antifaces estarán sanitizados con anterioridad; los intérpretes de la compañía estarán todo el tiempo con barbijo; el ingreso a la sala será con burbuja social y la sala tendrá un total de 35 espectadores como máximo.

Sinopsis de "74 Días" (Malvinas) - 8 y 22 de enero y 5 y 9 de febrero

Marcelo Altable propone un "teatro sensorial a oscuras", una puesta en escena donde se escucha, se siente, se huele, se imagina, se emociona, se vive. Un avezado grupo de actores se mueven en la oscuridad, para que el espectador deje volar su imaginación y creatividad,

Nuestro personaje, Ángel un muchacho un hombre sumergido en una realidad de trinchera escribe líneas que unen, que acercan con un destino implacable…su madre. Un conjunto de palabras, acciones. Mucho más que eso. setenta y cuatro días nos presenta desde una ficción, la cruda y dura realidad vivenciada, en un imborrable tramo de nuestra rica historia, por nuestros héroes presentes en un mundo donde la invasión visual complica y resuelve todo, nuestra propuesta es invitar al espectador a sumergirse en sí mismo y transitar desde la imaginación y la creatividad un orgulloso sentir desde las propias palabras.

Actores técnicos: Santiago Rodríguez - Federico Altable - Patricia Schiel - - Marcelo Altable – Miguel Iglesias-Marcelo Martin navarro Dufur – Belén Coniglio-Catalina Altable.

Realizador en audio y locución: Daniel Niro

Voz Ángel: Carlos de Pratti

Voz Elvira: Viviana Chica

Idea, proyecto, dramaturgia y dirección: Marcelo Altable

Sinopsis de "Una carta para Antonia" (Inmigrantes ) 15 y 29 de enero y 12 y 26 de febrero

Mezcla el lenguaje teatral y sensorial: La acción se desarrolla en la oscuridad de un espacio, donde el público a través del uso de un antifaz, podrá percibir aromas, sonidos, sensaciones táctiles y un relato que los ayudará a expandir su imaginación.

Cabe señalar que es la primera vez que en Mar del Plata, un grupo de teatro independiente produce este tipo de espectáculo. Es una disciplina que se viene desarrollando con gran fuerza y éxito en Nueva York y Francia desde hace varios años, y que ha llegado a nuestro país, especialmente a Capital Federal en los últimos tiempos.

La obra se organiza en torno a una carta escrita por uno de los dos personajes, Giusseppe (25 años) a su querida Antonia (23 años) que reside en la hermosa Bari, al sur, en el mismo taco de la República de Italia. Desde donde partió rumbo a la América en busca de progreso y con muchas esperanzas. Está ambientada entre 1886 y 1890.

La obra está fundamentada en la idea de que la oscuridad total obliga al espectador a resaltar y utilizar en toda su dimensión el resto de los sentidos, invitando a vivir esta historia con la imaginación.

Contenido:

En principio es un homenaje a nuestros inmigrantes, en el año del bicentenario sentimos la necesidad, como artistas marplatenses y desde el compromiso al aporte cultural que nos demanda, de realizar esta obra de ficción, con un plus testimonial y de investigación.

Donde los jóvenes tendrán la posibilidad de recrear desde una manifestación, artística teatral, acontecimientos vividos por algún familiar, vecino, amigo, etc.

De esta manera, mantener viva la historia del nacimiento de nuestro país_ ciudad, que se forjó y cambió para siempre nuestros destinos, más allá de recordar ciertos valores que trajeron nuestros inmigrantes como :el trabajo, la familia, la palabra, la lucha, etc.

Actores técnicos: Santiago Rodríguez - Federico Altable - Patricia Schiel - - Marcelo Altable – Miguel Iglesias-Marcelo Martin navarro Dufur – Belén Coniglio-Catalina Altable.

Voz en audios: Lucas Luongo – Yamila Caire

Edición y estudio: Martin Cabello

Idea, proyecto, dramaturgia y dirección: Marcelo Altable.

Sinopsis virtual de "Ella, Evita" - 9, 16, 23 y 30 de enero y 27 de febrero

En un mundo donde la invasión visual complica y resuelve todo, donde todo hoy es visual, nos cuentan visual., nos venden visual, nos engañan visual, nos mienten visual. Nuestra propuesta es invitar al espectador a sumergirse en sí mismo en un inmenso trabajo de introspección y transitar desarrollos estéticos con su imaginación, su creatividad, su memoria emotiva, sus recuerdos.

Marcelo Altable su autor, y director propone un "teatro sensorial a oscuras", una puesta en escena donde la percepción juega un rol principal… un avezado grupo de actores se mueven en la oscuridad trabajando por y para el espectador...una puesta en escena donde se escucha, se siente, se huele, se imagina, se emociona, se vive.

La historia es historia y uno elige desde donde abordarla ponderar los principios, valores, los derechos, las obligaciones, la mismísima consideración real será, quizás, el desafío.

Un atrevido homenaje a la mujer desde el lugar que optamos transitar, desde la imagen y la acción de, como dice nuestro personaje, Pedro, "La mujer que yo sé que es su convicción y su actitud; su orgullo y sus secretos; sus anhelos, sus glorias, su paciencia, su presencia…”

Descubrir que sueños guardaba en sus sueños….

“…quizás te sueñe mientras duermo…

...quizás mientras duermo te sueñe…

…quizás no sea tan importante que hoy entiendas…

…quizás...lo poco entre nosotros me alcance...

…quizás te pido que te acerques y me bañes con tus ojos...

…quizás…tal vez…no lo haga por miedo que no llegues...

…quizás, sin dudas, te acaricie en alguno de mis sueños…

Actores técnicos: Santiago Rodríguez - Federico Altable - Patricia Schiel - - Marcelo Altable – Miguel Iglesias-Marcelo Martin navarro Dufur – Belén Coniglio-Catalina Altable

Voz en audios: Santiago Rodríguez – Alejandra Martínez

Edición y estudio: Daniel Niro - Marcelo Altable

Idea, proyecto, dramaturgia y dirección: Marcelo Altable