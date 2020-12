Fiestas clandestinas: “Los turistas tienen que saber que esto no es el Amba”

Luego que 0223 diera a conocer que durante diciembre, el Municipio desarticuló 6 fiestas clandestinas por día, el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich advirtió sobre las penas que pueden sufrir tanto organizadores de este tipo de eventos como sus participantes, por los riesgos de contagios en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Los turistas tienen que saber que esto no es el Amba. Cuando de afuera nos preguntan qué es lo que deben saber los turistas para venir a Mar del Plata les decimos que tienen que saber que los vamos a controlar, de día y de noche”, remarcó Rabinovich.



El funcionario del intendente Guillermo Montenegro recordó que en las fiestas clandestinas no sólo se infracciona al responsable de la organización en el marco de la ordenanza local 24927 que conlleva la posibilidad de multas de hasta un millón de pesos, sino que también se notifica a los presentes de estar violando el artículo 205 del Código penal, en el marco del DNU dispuesto por la pandemia.



“Como dijo alguna vez el intendente, esto no es joda. Porque estamos cuidando la salud, la seguridad y el trabajo de los marplatenses”, añadió Rabinovich.

Al respecto también consideró que “estamos convencidos que las prohibiciones totales llevan al aumento de la clandestinidad. Siempre existió el formato de fiestas privadas pero este año estamos viendo muchos más”.



“En estos lugares no se cumple ningún protocolo ni de seguridad, ni sanitario. Esto es absolutamente peligroso. El entretenimiento legal es seguro, hay protocolos y significa trabajo, mientras que la clandestinidad es inseguridad y desempleo”, analizó.



Por último, sostuvo que “es necesario el funcionamiento de los entretenimientos con protocolos “porque significa más trabajo, más seguridad y más salud. Hay que desactivar la clandestinidad a partir de la legalidad”.

En lo que va de diciembre, el Municipio desarticuló, en coordinación con los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un total de 159 fiestas clandestinas y hasta el 26 de diciembre, se recepcionaron unas 571 denuncias a través del whatsapp 2234368599 que se destinó exclusivamente para poder dar aviso a las autoridades ante la posible presencia de esta clase de celebraciones.