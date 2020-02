Monumento a los Caídos: tras el asado, colocarán otra cámara de seguridad

Lo confirmó Mariano Garbini, titular del centro de ex Combatientes de Mar del Plata, tras el contacto que mantuvieron con la Secretaría de Gobierno. "No nos podemos quedar con la indignación", reclamó.

El Municipio colocará otra cámara de seguridad en el centro de Mar del Plata para custodiar la actividad que se eventualmente se registre en torno al monumento en homenaje a los Caídos en Malvinas después del "asado" que realizaron dos cuidacoches el último fin de semana y que encendió un repudio generalizado.

La medida con la que avanzará la administración de Guillermo Montenegro fue confirmada a 0223 por Mariano Garbini, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Mar del Plata, después de un contacto que mantuvo con el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

"El intendente estaba muy al tanto del tema y ellos mandaron a poner una cámara más porque la que está ahora en la plaza parece que apunta para los árboles y no permite ver bien. Nos dijeron que esa es la primera acción directa que van a tomar con este tema", indicó el referente de la institución.

Garbini pidió "no quedarse con la indignación" que genera el particular episodio que protagonizaron los cuidacoches el sábado pasado para que no se vuelven a repetir situaciones similares. "Hay que hacer acciones concretas para resignificar el espacio y tomar mayor consciencia", consideró.

"Desde nuestro lugar, trataremos de intensificar la actividad y dar más charlas en las escuelas. Lo tratamos de mirar así para que por lo menos tengamos una forma de encarar el trabajo diario y ponerle pilas a lo que uno hace", señaló el titular del centro con más de tres décadas de historia en la ciudad.

El responsable de la entidad aclaró que no se pedirá la colocación de rejas sobre el monumento porque "la idea es educar para entender su significado". "Hay que comprender lo que significa, especialmente, para las familias de los caídos que son marplatense que transitan como todos nosotros por las calles de la ciudad. Eso ya debería generar un respeto suficiente", reflexionó.

El monumento tiene trece placas de granito rojo, sobre las que están grabadas los nombres de los caídos, con la fecha de muerte y un mapa de las Islas. Están colocadas sobre una fuente circular unida por tres puentes y en el centro, la llama votiva que permanece encendida en homenaje a los héroes.

El "asado" que realizaron los cuidacohes motivó la presentación de una denuncia en la Fiscalía General de Mar del Plata por el delito de "daño calificado", que contempla una pena en expectativa de 3 meses a cuatro años de prisión.

El abogado Julio Razona, quien impulsó la acción judicial, consideró que este hecho "no puede dejar de ser investigado atento al valor simbólico que representa" el monumento y por la "ofensa" que significa para los 13 héroes marplatenses que dieron su vida en el conflicto bélico.