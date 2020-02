Pese a que se reanudó el servicio, colectiveros amenazan con un paro "si no aparece la plata"

Desde la conducción del gremio garantizaron que esta noche y el martes habrá servicio normal. Exigen una readecuación al mes de diciembre del 18,3%.

Luego de la asamblea que se realizó este lunes en la sede local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde la conducción del gremio resolvieron "esperar hasta el miércoles", día en el que se realizará una audiencia para debatir sobre la situación salarial. Mientras tanto, algunos choferes anunciaron que "si no aparece la plata habrá paro".

El conflicto que divide y alimenta diferencias entre los trabajadores y los delegados del sector es por la "readecuación de diciembre del 18,3%" que solicitan. "El reclamo original es una suma importante que se les adeuda a los compañeros", indicó Adrián Giménez, el secretario adjunto de la UTA.

En este marco, este miércoles se realizará una audiencia en la sede de la Secretaría del Interior de la Provincia de Buenos Aires. "Esto no pasa por Mar del Plata. Vamos a ver qué se resuelve. Si no hay acuerdo, se resolvió realizar una medida", confió a 0223. En tanto, garantizó que en lo que resta de la jornada y el martes habrá normal funcionamiento del servicio de transporte público de colectivos.

Por el desarrollo de la asamblea, algunos choferes de colectivos habían decidido realizar un cese de actividades y no cumplir con el servicio hasta la finalización del cónclave. Según reconoció el representante de la UTA, las unidades de la empresa 25 de Mayo fueron las más afectadas.

Tras lo anunciado, los choferes de colectivos que participaron de la asamblea por no sentirse representados por la actual conducción retomaron sus tareas. "Si para el miércoles no está la plata, la UTA se comprometió a realizar una medida de fuerza", prometió uno de los conductores al salir del espacio gremial de Belgrano 4575.

"Vamos a esperar a la resolución de Buenos Aires. Este es el último día que nos vamos a dejar pisotear por un delegado. Nos tocan a uno y nos tocan a todos", exclamaron.

El vocero de los 40 choferes que se hicieron presente en la reunión aseguró que "no hay dirigencia en la UTA". "No nos sentimos representados, nos sacaron todos los derechos que teníamos. Basta de persecuciones, basta de aprietes, basta de maltratos. Estamos bajo una desidia total. No se puede trabajar de esta manera", cerró.

A mediados de diciembre pasado se desató una feroz pelea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el gremio que conduce a nivel nacional Roberto Fernández, lo que derivó en un paro sorpresivo de 60 líneas de colectivos pertenecientes al denominado grupo "Dota". Los incidentes dejaron un saldo de 11 personas heridas y una detenida.

Los enfrentamientos también se replicaron en Mar del Plata. Un grupo de manifestantes irrumpió en reclamo de una intervención inmediata en el espacio gremial de Belgrano 4575 donde también se registraron personas heridas - entre ellos efectivos policiales - y graves destrozos.

En este marco, a nivel nacional el dirigente disidente Miguel Bustinduy confirmó un paro de colectivos para este martes en todos el país, en reclamo de mejoras salariales y laborales.

"Hay una pérdida que viene del Gobierno de Mauricio Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas", recriminó en diálogo con El Destape.