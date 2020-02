Inflación: consumidores aseguran que estos números dan "cierta tranquilidad"

Desde Consumidores Argentinos remarcaron que la baja de enero respecto a diciembre responde a las fuertes subas que se habían vivido en el último mes del año.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló el último jueves que la el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero fue del 2,3% y desde Consumidores Argentinos remarcaron que la desaceleración es producto de "fuertes aumentos" que se registraron en el último mes del 2019.

La inflación de enero marca una baja considerable de 1,4% en relación a diciembre, cuando trepó al 3,7% y cerró la era de Mauricio Macri como presidente de la Nación con la variación anual más alta de los últimos 28 años. Para Sergio Procelli, el titular de la entidad, esta baja está relacionada con que "en diciembre hubo aumentos muy fuertes" y en la comparación se advierten "números negativos", pero "no bajaron en la medida de los saltos que habían pegado".

Para el titular de Consumidores Argentinos "estos números marcan cierta tranquilidad", enmarcados en el congelamiento de las tarifas de los servicios por 180 días que aplicó en diciembre pasado el Gobierno de Alberto Fernández, el impuesto del 30% para comparas en el exterior y la estabilidad en la cotización del dólar.

Estas políticas económicas mencionadas anteriormente "son causales para que no hayan más aumentos y no tengamos los mismo números que en los meses del último semestre del 2019". "Hay un montón de cuestiones que no son estructurales, son paliativos para que no aumenten más las cosas", relató en diálogo con 0223.

"Esta desaceleración tiene que ver con que veníamos de aumentos muy fuertes. Casi todos los precios habían aumentado en las semanas de las fiestas y después en enero con la excusa de que no existía más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Igual, 2,3% sigue siendo un número alto. La gente está muy complicada y nos preocupa. Hay niveles de endeudamiento y morosidad muy altos", sostuvo Procelli.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 2,3% en enero de 2020 respecto del mes previo y 52,9% interanual https://t.co/u4BFGLvgdO pic.twitter.com/xqcvPvkafR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 13, 2020

De todas formas, el representante de la entidad rescató que en algunos casos los productos arrojaron precios menores al relevamiento que realizan habitualmente. "Es algo que nunca había pasado en los últimos dos años", se sinceró.

Para finalizar, el abogado remarcó que el aumento de las facturas de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que contempla el Presupuesto Municipal 2020 "es bastante alto" y "terminarán impactando en el precio final" de los productos.

Alimentos, uno de los rubros más castigados por la inflación de enero

Por encima del promedio, los productos enmarcados en el rubro Alimentos sufrieron un incremento del 4,7%.

➡Azucar: 14,7%

➡Carne picada común: 13,5%

➡Papa: 13,2%

➡Yogurt firme: 11,7%

➡Filet de merluza: 11,4%

➡Arroz blanco: 11,1%

➡Asado: 11%

➡Limón: 10,6%

➡Galletitas dulces:10,4%

➡Lechuga: 10,1%