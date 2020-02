Pesca: "Estamos volviendo para atrás: hoy el empresario pyme quiere cerrar todo e irse"

Desde la Asociación de Embarcaciones de la Pesca Costera lamentaron el tercer cierre de que se produce en una pesquera del Puerto en los primeros dos meses del 2020 e insistieron con la necesidad de que las autoridades gubernamentales tomen medidas para revertir la crisis en la actividad y evitar que más plantas "bajen las persianas" en el corto plazo.

"Necesitamos un Estado que acompañe para integrar y no para desintegrar; hace falta un Estado que se ponga verdaderamente en función de Estado y ayude en esta situación. Ahora parece que estamos volviendo para atrás: hoy, el empresario pyme quiere agarrar todo, cerrar e irse. Eso es lo que pasa cuando no hay respuestas", expresó Sebastián Agliano, gerente de la entidad.

En diálogo con 0223, el referente del sector consideró que el cierre intempestivo de la cooperativa La Milagrosa, que dejó 90 trabajadores en la calle, "es lo que va a ir sucediendo con otras plantas". "Acá hay que hablar en serio y reconocer que el empleo no registrado y precarizado está hace un montón de tiempo", señaló.

"No se aggiornaron convenios de trabajo que tienen más de 50 años y la responsabilidad también es de los representantes sindicales que no hicieron ningún tipo de autocrítica por esto", señaló, y agregó: "Hay que poner las barbas en remojo desde el punto de vista sindical para que los dirigentes hagan su reflexión también. Es fácil echarle la culpa al empresario pero cuando cualquiera ve el marco internacional y que la demanda es cada vez menor, no queda otra que cerrar".

Agliano confesó que la flota que representa estuvo "a punto" de realizar un parate este 2 de marzo después de una nueva normativa que había impuesto la Prefectura Naval Argentina y que planteaba exigencias que "no se correspondían con la realidad de las embarcaciones". "Gracas a Dios, después de varios reuniones, revaluaron la normativa pero el tema es que acá ya hay una sábana muy cortita como para que nos sigan exigiendo cosas", planteó.

El referente de la asociación también cuestionó los anuncios que hizo el gobernador Axel Kicillof en el marco de la iniciativa "arriBA PyMES" al sostener que los créditos blandos propuestos no alcanza para las pesqueras porque los gastos "son mucho mayores".

En este contexto de crisis, Agliando descartó que las empresas de la industria pesquera busquen ampliar su personal y dijo que la máxima expectativa estará puesta en tratar de "mantener lo que ya hay". "Si no te dan los números, tratás de mantener lo que tenés y vas a tratar de encontrarle alguna salida que puede ser la venta de barcos o directamente salir sólo para cubrir los gastos. La sensación que hoy hay en el Puerto tiene que ver con eso", aseveró.

El delicado escenario que se acusa motivó un adelantamiento del encuentro de intercámaras empresariales del sector, que en los últimos días ya se reunieron para tener de primera mano la mirada "que cada uno de los integrantes de las distintas pesquerías del país" tiene de este presente.

"Nos pusimos de acuerdo en los puntos de emergencia y hablamos sobre cómo trabajar en forma conjunta por los sucesos que se van a dar respecto de la baja de los productos, el interés de los mismos, y el agravante del complejo contexto internacional que hay por el coronavirus y la retracción comercial de China", comentó.

En este sentido, y tal como advirtieron días atrás a este medio desde la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caapba), Agliano anticipó pronósticos negativos para este 2020 frente a las miradas "pesimistas" que hay con el langostino, que tiene como principal comprador a China. "Si el precio está a la baja en el langostino también, el año va a ser bastante duro", concluyó.