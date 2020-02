Alejandro Veroutis: "El teatro marplatense cada vez asombra más"

El periodista y actor protagoniza "Una noche en el Café Concert en Mar del Plata". En diálogo con 0223 Radio dio su parecer respecto al teatro marplatense, la polémica generada en la última entrega de los premios Estrella de Mar y la obra que protagoniza.

“Una noche en el café concert...en Mar del Plata”, es el espectáculo creado y protagonizado por el periodista y actor Alejandro Veroutis que se presenta cada lunes en Villa Victoria. En diálogo con 0223 Radio dio su parecer respecto al teatro marplatense, la polémica generada en la última entrega de los premios Estrella de Mar y la obra que protagoniza.

El espectáculo teatral musical en el que el público junto a los artistas también es protagonista, tiene a Alejandro Veroutis sobre el escenario acompañado por la pianista, actriz y cantante marplatense Camila Suero rindiéndole tributo a las mujeres y a los grandes artistas del café concert.

“Camila es la mujer orquesta, estoy maravillado”, comienza diciendo Veroutis que señala que eligió hacer un espectáculo en homenaje al Café Concert y a las mujeres que se animaron a representar el género porque “es el género que más nos representa”.

El café Concert nació en la década del 60, durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía y estaba inspirado en los burdeles de la Alemania de posguerra. “Predominaba la denuncia, la ironía. Si bien había música, todo tenía un subtexto interesantísimo”, relata el periodista.

“El año pasado vine a ver la obra homenaje al Café Concert que hacían Nacha (Guevara) y Polino y, con todo el respeto que me merecen ambos, dije no es esto y empecé a hacer este espectáculo”, sintetiza el actor que asegura que “Una noche en el café concert...en Mar del plata es una obra vigente en el tiempo”.

Según explica Veroutis hacer temporada en Mar del Plata con esta obra en particular tiene un motivo: “Mar del Plata era un foco de observación constante de observación, ha desaparecido gente a la salida del teatro y así y todo la movida cultural de Mar del Plata es maravillosa”, comienza diciendo.

Sobre la actualidad la movida teatral independiente, el periodista asegura que la calidad del teatro local este año “le compite a cualquier obra de Capital de igual a igual. Te quedas diciendo: Guau! que buen teatro que hay. El teatro marplatense cada día me sorprende más”, expresó.

Por último, se refirió a la polémica generada entorno al premio Estrella de Mar, luego que el actor Marcos Moyano sacó un cuchillo de utilería y simuló cortarse las venas: “Es un genio. Es mi ídolo, me encanta. La reina se cayó, Teté no entendía lño que pasaba, el director de una revista estaba horrorizado… Para mi, Moyano tiene que hacer un unipersonal, yo me lo creí”, concluyó.

"Una noche en el Café Concert… en Mar del Plata” se presentará este lunes a las 21 y 22.30 en el gran salón de Villa Victoria y busca transportar al público a tiempos sublimes en donde la libertad creativa era la consigna, pero en los que también se prohibía y hasta se hacía desaparecer canciones, poemas, textos y artistas.