Mar del Plata también tuvo su marcha por la muerte de Fernando Báez Sosa

Decenas de personas se concentraron en la esquina de Luro y Mitre para reclamar justicia por el crimen del joven de 18 años. "No es posible que los chicos salgan a divertirse y los padres los tengan que recibir en un cajón", repudiaron.

En sintonía con otras protestas que se dieron en el resto del país, este martes Mar del Plata se movilizó por la muerte de Fernándo Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a golpes por un grupo de jugadores de rugbiers a medidados de enero en Villa Gesell a la salida de un boliche.

Bajo la consigna "No a la violencia entre los jóvenes", integrantes de la organización no gubernamental (ONG) Asociación Familiares de Víctimas de Delito y Tránsito se concentraron en el Espacio de la Víctima, ubicado en la esquina de Avenida Luro y Bartolomé Mitre para reclamar justicia por el crimen del joven, en el marco de las habituales movilizaciones que realizan una vez por mes.

"Estamos viviendo con mucha violencia entre los jóvenes. Esta marcha y concentración es para reclamar justicia por Fernando. No es posible que los chicos salgan a divertirse y los padres los tengan que recibir en un cajón", expresó Héctor Blasi, vicepresidente de la entidad.

En diálogo con 0223, Blasi señaló que "lamentablemente estamos viviendo tiempos muy convulsionados". "Esto es una muestra de apoyo para los padres y la familia de Fernando", valoró.

Por su parte, la presidenta de la ONG, Lilian Veroni, se mostró con "mucha tristeza" por el crimen que conmocionó a todo el país. "Los chicos no toman noción del daño que se hacen a ellos mismos y al resto de su familia. La gente no se solidariza con los familiares de víctima, el vecino de Mar del Plata no despierta", lamentó.

Como es habitual los primeros martes de cada mes, la convocatoria contó con la presencia de otros familiares de víctimas del delito y accidentes de tránsito. Desde julio de 2003, la organización ya lleva adelante 200 movilizaciones.

En tanto, en las últimas horas se conoció que uno de los diez rugbiers acusados grabó con la cámara de su teléfono celular el momento del ataque que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero. Las pericias que se llevan a cabo en la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA, con sede en Mar del Plata, permitieron analizar correctamente apenas cuatro dispositivos.

Matías Franco Benicelli (20 años), Michael Viollaz Ayrto (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Cirto Pertossi (19), Blas Sinalli (18) son los diez rugbiers señalados como autores y partícipes necesarios del crimen.