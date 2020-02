Arranca la demolición de Torres y Liva y vecinos piden recuperar sus pertenencias

Se trata de quienes habitaban los departamentos ubicados sobre la distribuidora. Si bien está previsto que se recuperen algunos elementos, consideran que no es suficiente.

En las próximas horas, si se cumple con los planes iniciales, comenzará la demolición controlada del esqueleto de hormigón que quedó tras el incendio que arrasó el 15 de diciembre con la distribuidora Torres y Liva, en Rivadavia y 20 de Septiembre. De hecho, en las últimas horas se terminaron los trabajos de delimitación de los anillos de seguridad y el vallado de protección.

La obra prevé además la demolición de los departamentos ubicados sobre la distribuidora que, si bien en muchos casos fueron alcanzados por las llamas, en otros sólo recibieron humo y gran parte de las cosas que había en su interior permanecen intactas. Ese es el caso de la vivienda que ocupaba Liz Benítez y sus hijos, quien ahora reclama que la dejen ingresar para recuperar sus pertenencias, pedido que Defensa Civil rechaza ya que la estructura corre riesgo de derrumbe.

“Yo estoy dispuesta a subir, me hago responsable por mi vida”, aseguró la mujer, quien insiste en que en el departamento quedó documentación y otros elementos de valor que necesita recuperar.

El protocolo de seguridad fue organizado por Seguridad, Defensa Civil, secretaría de Obras, Desarrollo Social, Same, Bomberos y policía y tiene como objetivo mantener a la gente alejada de cualquier situación de riesgo. Tal como anticipó 0223, se establecerá un sector "rojo" y otro "amarillo”: al primero no podrá pasar ninguna persona que no esté vinculada al operativo de demolición, mientras que el otro estará abierto para que las personas que vivan en esa zona o los comerciantes puedan transitar en determinados horarios. Incluso, jefe de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez anticipó que habrá horas y días en que el sector estará cerrado.

Respecto a la posibilidad de recuperar algunos objetos de las personas que vivían en los departamentos sobre la distribuidora, Goncalvez explicó que la demora que tendrán las tareas (45 días) en buena parte se explican por el esfuerzo que se hará para recuperar algunos objetos.

"A medida que se avance con la demolición se va a intentar recuperar parte de las pertenencias de las familias", dijo Goncalvez. "Sabemos que los muebles, electrodomésticos y demás no van a tener una mayor suerte, porque se va a hacer con una máquina de gran porte, pero sí que puedan recuperar algún tipo de documentación, fotografías, dinero o pertenencias menores como ropa o demás", detalló.