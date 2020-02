Incertidumbre y "terrible" desconfianza: las causas que frenan las inversiones en Vaca Muerta

Referentes marplatenses del sector esperaron definiciones del Gobierno frente al parate en las perforaciones del yacimiento. "Los equipos están muertos de risa esperando ver qué va a pasar", graficaron.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata manifestaron preocupación frente al parate de las perforaciones dentro de Vaca Muerta y se mostraron expectantes por definiciones en el corto plazo del Gobierno de Alberto Fernández en torno al yacimiento para no "desperdiciar una posibilidad de desarrollo importantísima" y evitar una mayor pérdida de fuentes de trabajo.

Patricio Delfino, integrante de la entidad, reconoció que la industria petrolera se encuentra en una situación de "stand by" ante el freno de la actividad y, en una primera instancia, advirtió por diferentes despidos y suspensiones que se sucedieron en los últimos meses. "Muchos equipos de perforación ya se levantaron en agosto pero no se fueron de Argentina. Hoy están muertos de risa esperando ver qué va a pasar", aseguró.

El empresario dijo que el sector sufrió una "sacudida tremenda" en los últimos después de que una de las firmas líderes a nivel mundial en materia de perforaciones anunciara la venta de su área en Vaca Muerta. "Eso es muy significativo porque es como decir que ya no quiere estar más ahí", explicó, y sostuvo: "Esto es una consecuencia de la incertidumbre total que hay con respecto al país".

Las definiciones que encienden mayor expectativa, sin embargo, no sólo deben llegar del Gobierno sino desde el Congreso de la Nación, donde en las próximas semanas comenzará el debate de un proyecto de ley que plantea "condiciones ventajosas" para quienes apuestan por la inversión en el yacimiento.

"Hay una parte absurda de esta ley porque pretende transformar este sector en una especie de Suecia, donde rigen otras normas a las que hay en el país. El tema es ver cuánto tiempo se pueden sostener estas ventajas extraordinarias que se plantean. Todo este tipo de cuestiones genera una terrible desconfianza en el sector", analizó Delfino.

El empresario dijo que, por naturaleza, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) desembolsará inversiones en Vaca Muerta pero aclaró que una "sola empresa estatal no puede ponerla en plena actividad". "Si las firmas que ya están no siguen perforando, se van a perder puestos de trabajo calificados y una posibilidad de desarrollo importantísima", alertó.

El integrante de la cámara local reconoció que Vaca Muerta es un proyecto "apasionante porque está todo por hacerse". "Ahí no hay ferrocarill, no hay caminos, no hay Puerto, no hay plantas para hacer el proceso de enfriamiento de gas y avanzar con su exportación, y lamentablemente eso va a entrar en un ritmo muy lento por este contexto", señaló.