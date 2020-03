Preocupa la demora de la Justicia para analizar y otorgar arrestos domiciliarios

El asueto vigente desde el 16 de marzo dificulta la realización de trámites para la morigeración de penas o libertades asistidas. Preocupación por internos con factores de riesgo.

La crisis histórica en el estado de los establecimientos penitenciarios potenciada por la pandemia de Covid-19 que dio lugar a protestas y motines o intentos en el interior de algunas cárceles en los últimos días suma un nuevo eslabón con la demora que según algunos abogados existe para el otorgamiento de libertades asistidas o morigeraciones a las prisiones preventivas.

El asueto vigente hasta el próximo 31 de marzo hizo que la totalidad de las presentaciones deban realizarse de manera electrónica y que en el caso de los Juzgados de Garantías existan demoras para la resolución de los pedidos. “Hay menos capacidad de respuesta y encima ante la presentación de medidas urgentes por el caso de un interno enfermo de cáncer te dicen que hay que aguardar la resolución de otro Juzgado”, dijo un abogado local a 0223.

El profesional –que pidió no hacer público su nombre- contó que su cliente es un hombre de 40 años que cumple prisión preventiva en una causa investigada por Unidad Fiscal de Instrucción desde noviembre del año pasado. “A partir de su enfermedad y de tener fiebre durante varios días presenté el viernes pasado un Habeas Corpus en el Juzgado donde se tramita la causa y fue derivado a otro porque no estaba de turno. No pudieron visualizar el pedido y ahora dicen que debe hacerlo otro porque ellos no son el Juzgado original”, agregó.

“El Código es claro y dicen que hay que hacerlo en menos de 48 horas, aunque por ahora nadie dice nada, hay una total falta de compromiso para resolver los problemas de salud de las personas alojadas en el complepo penitenciario”, concluyó.

La postura de la Defensa Oficial

La Defensora General Cecilia Boeri coincidió en que la menor presencia de recursos humanos hace que cueste realizar alguna de las medidas exigidas como certificación de domicilios, que demore las decisiones y que genere una mayor ansiedad dentro de las Unidades.

“Tenemos pedidos de libertades, o arrestos domiciliarios por prácticamente todos nuestros defendidos y defendidas con riesgo por edad, enfermedad, u otras situaciones como embarazo o mujeres con hijos menores”, describió.

Boeri explicó que normalmente esas solicitudes se hacen al Juez a cuya disposición se encuentra el detenido. “Se está haciendo, e inclusive reiterando solicitudes que fueron denegadas porque sabemos que hay mucha ansiedad en la cárcel”, agregó.

Si bien hasta el momento no resolución colectiva en algún tema relacionado con la pandemia, aseguró que la Defensa Oficial trabajando sin descanso en el tema “porque es lo prioritario en este momento”.