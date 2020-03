Montenegro: "Si no hacemos el aislamiento puede morir mucha gente"

Así se expresó el intendente de Mar del Plata, que calificó de “irresponsables” a los que violan la cuarentena. A través de un video, pidió a la población quedarse en casa, “porque es la única vacuna” contra el coronavirus.

Luego que el gobierno nacional decidiera extender la cuarentena hasta después de Semana Santa, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro emitió un mensaje para los marplatenses, pidiendo cumplir el aislamiento.

En ese sentido, el jefe comunal analizó que la decisión del Ejecutivo nacional, “significa que no tenemos que relajarnos” e insistió con cumplir con la cuarentena.

“Te voy a seguir pidiendo que te quedes en casa. Vamos a seguir con los controles hasta que entiendan que esto no es joda. Pero la realidad nos muestra que hay muchos irresponsables que no están cumpliendo la cuarentena”, expresó Montenegro.

En esa línea, remarcó que apoyado en las fuerzas de seguridad, “seguiré siendo absolutamente inflexible con quienes no la cumplan. Pero no tenemos forma de perseguirlos a todos”, admitió.

“Sé de la desesperación de la gente, por la necesidad económica, por el encierro. Pero hoy la única vacuna que existe contra el coronavirus es el aislamiento. Y si no lo hacemos, puede morir mucha gente. Pueden ser tus padres, tus hijos, tus abuelos. Necesitamos el esfuerzo de cada uno de ustedes, dejemos de ser egoístas. No es momento para la viveza criolla. No es momento para el atajo”, razonó.

“A vos que te creés vivo, y decidís ir a pasear a tu perro a 10 cuadras de tu casa, te digo que no solo no estás pensando en vos, sino que no te importan los médicos, los enfermeros y toda esa gente que está arriesgando su vida para cuidarte”, dijo.

“Todos los días hay nuevos casos sospechosos y nuevas muertes, y esas muertes son personas. Y ya no están lejos, está pasando en Mar del Plata. Incluso a marplatenses que no salieron del país”.

“Te puedo llevar tranquilidad respecto de lo que estamos haciendo en materia de prevención sanitaria y de prepararnos para lo que se viene. Pero no les quiero transmitir tranquilidad sobre la situación”.

“Entiéndanlo: si la cuarentena no se cumple la situación va a ser terrible. Sean responsables”, cerró.