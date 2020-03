El hijo de Claudia Repetto se reunió con Montenegro y le pidió ayuda en la búsqueda

Cristian González le solicito al intendente colaboración para que la mujer también sea buscada en otros sitios, como galpones o casas abandonadas. "Ahora buscan el cuerpo pero nosotros creemos que está viva", sostuvo.

Cristián González, el hijo de Claudia Repetto, la mujer del barrio Termas Huinco por la cual se mantiene una búsqueda desesperada desde el domingo, se reunió este viernes por la noche con el intendente Guillermo Montenegro y le solicitó colaboración en el amplio operativo que encabezan diferentes fuerzas policiales para tratar de localizar a su madre.

El encuentro, según lo que confirmó el propio González a 0223, duró alrededor de 40 minutos y contó también con la presencia del cuñado del hombre. Hubo un único pedido por parte de la familia de la marplatense de 53 años: que la busquen en otros sitios, como galpones o casas abandonadas.

"Nosotros le transmitimos nuestra esperanza de que mamá esta con vida y por eso le pedimos que la búsquen en otro tipo de lugares. No creemos que esta Rodríguez la haya matado. La policía está haciendo un gran trabajo pero sólo está buscando el cuerpo y nosotros creemos que ella está viva", explicó.

El hijo de Repetto destacó el "tiempo" que le concedió el jefe comunal y se mostró expectante de que se pueda ampliar el eje del operativo que se extiende desde hace seis días para dar con el paradero de la mujer "No me prometió nada pero me escuchó y me dio su tiempo y espero que esta charla haya servido para hacer algo", manifestó, y concluyó: "Mientras tanto, le sigo pidiendo a Dios que mamá aparezca con vida".

El rastrillaje que se hizo este viernes resultó infructuoso y este sábado por la mañana los efectivos retoman la búsqueda en la zona de Acantilados, donde buscarán hacer un recorrido amplio hasta completar el sector que llega hasta la Barranca de los Lobos.

Si se hiciera un orden cronológico de los puntos de interés desde el comienzo de la doble averiguación de paradero, el mismo iría de la casa en Don Orione al 1500 a la reserva del puerto para luego seguir a Croce y Gutenberg donde apareció el carnet de la obra social de la mujer y terminaría en el lugar donde se halló la pala. Tras cinco días de búsqueda aún no se pudo dilucidarse si ese orden fue el mismo recorrido por Ricardo Rodríguez, quien tras mandar el último mensaje a uno de sus hijos el lunes a las nueve de la mañana no volvió a activar su celular.

Repetto desapareció el domingo por la tarde, luego de que un amigo la dejara en su vivienda del barrio Termas Huinco. La mujer y ese hombre que la llevó a su casa habían acordado encontrarse nuevamente para cenar a las 21, pero ella le envió un mensaje en el que le decía que estaba cansada y no quería salir.

Esa mismo domingo por la noche, su expareja, Ricardo Rodríguez, que vivía en un inmueble lindero, le vendió de urgencia una moto a su hijo mayor y también desapareció. El último contacto que tuvo con sus familiares fue un mensaje que le envió durante la madrugada a su hijo para informarle que le dejaba la tarjeta verde de la moto que le había vendido en el acceso al balneario Arenas Blancas, debajo de una piedra. "Borrá todos los mensajes y decile a tus hermanos que no vuelvan a casa", le escribió. Los celulares de Claudia y de su expareja no volvieron a activarse desde la madrugada del lunes.

Todas las sospechas apuntan contra Rodríguez, un hombre que hostigaba permanentemente a Claudia y que tenía antecedentes de violencia contra su expareja. Desde que habían terminado la relación, el sujeto se le aparecía en distintos lugares, le cortaba la luz de su casa y hasta había colocado un cañito en la vivienda de Claudia para poder espiarla.