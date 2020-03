Tatúa gratis a mujeres víctimas de violencia que quieren tapar sus cicatrices

Anabella Rea es una de las tantas tatuadoras que trabaja en Mar del Plata. Si bien, desde hace dos años es “su único medio de vida”, como le gusta decir, siempre encuentra la forma de realizar acciones solidarias desde su lugar de trabajo.

Como antesala del día de la mujer, Anabella de 37 años, anunció en sus redes sociales una nueva iniciativa solidaria, destinada esta vez a las mujeres víctimas de violencia de género.

“Si sufriste violencia de género y eso quedó marcado en tu piel, si en algún momento de tu vida lastimaste tu cuerpo y quedó marcado en tu piel, comunicate conmigo. Armamos un lindo diseño y lo tatuamos. Es totalmente gratuito, ¡con unos mates arreglamos!”, escribió la mujer en sus cuentas de Facebook e Instagram y la repercusión fue inmediata.

“Hace bastante que vengo tapando cicatrices”, cuenta a 0223 Anabella y agrega que desde hace meses, muchas chicas le escribían contándole su historia y pidiendo presupuestar el trabajo “y por cómo está todo a nivel económico no se daba. Entonces busqué esta alternativa para poder ayudarlas desde mi lugar”, dice.



Así, desde el arte, Anabella ayuda a cientos de mujeres a borrar sus cicatrices. “Todavía no termino de leer todos los mensajes que me llegaron”, cuenta con una sonrisa mientras agrega que es consciente que “Lo de adentro no lo puedo tapar ni borrar, pero puedo ayudar con lo que se ve”.

Según contó la tatuadora, muchas de las mujeres que le escriben tienen marcas en la espalda, hombros y brazos “hay algunas chicas que tienen cortes en la cara también y otras que fueron apuñaladas”, detalla.

Consultada sobre cómo es el procedimiento en casos así, la especialista cuenta que se trabaja “con más cuidado porque la piel ya está lastimada. Pero después, el proceso es el mismo”, dice.

Entre los diseños elegidos, Anabella contó que hay varias mujeres que piden flores o pájaros “pero siempre vamos viendo los diseños de acuerdo al tamaño de la cicatriz y lo que quiera contar la persona que se hace el tatoo.

La mujer, tiene su estudio en el barrio López de Gomara, y contó que realizará estos trabajos todos los martes (previamente da turnos mediante sus redes sociales: Anabella Rea Tatoo en Facebook e Instagram). Además, una vez por mes, continúa tatuando a cambio de alimentos no perecederos para ayudar al merendero “Rayito de Sol”