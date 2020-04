Violaron la cuarentena para surfear en una playa de Acantilados

Vecinos de la zona solicitan más controles. Desde la ASA calificaron el hecho como una "vergüenza" y llamaron a la comunidad de las olas y las tablas a respetar el aislamiento.

Cinco personas violaron la cuarentena este domingo para ir a surfear a una playa de Acantilados en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige por la pandemia de coronaviurs.

El hecho quedó captado en la cámara del teléfono celular de un guardavidas que se encontraba en servicio de la agrupación Libres del Sur. Vecinos de la zona solicitan más controles en las playas.

La ASA pide a surfistas que respeten la cuarentena: "Es una vergüenza lo que hacen"

Ante este hecho, desde la Asociación de Surf Argentina (ASA) llamaron a la comunidad surfista a respetar la cuarentena. A través de un comunicado, calificaron como una "vergüenza" la aparición de surfistas en el mar en medio de las medidas de restricción que estableció el Gobierno de la Nación y que se extenderán hasta el 26 de abril.

"Estamos pasando momentos difíciles, no solo en Argentina sino en todo el mundo. Es una realidad bien concreta, no hay solución a corto plazo. Una nueva endemia ataca a la población global. Estas primeras frases suenan como una catástrofe y lo son, una nueva lucha del ser humano, un nuevo desafió contra no poca cosa como la enfermedad o la muerte", inicia el comunicado que lleva la firma de Alfredo Tortora, presidente de la ASA.

"Los surfers estamos inquietos buscando correr buenas olas, en un ambiente sano y natural como es el mar. Hoy no podemos acercarnos a las playas ni podemos surfear olas, pero somos conscientes y ponemos nuestro grano de arena. Sabemos que hay algunos surfistas en algunas localidades que han requerido violar la cuarentena y tuvieron problemas, otros, los vivos de siempre, la están rompiendo perjudicándonos a todos los que estamos en nuestras casas respetando con responsabilidad los protocolos de seguridad. Lo resumo diciendo que "es una gran vergüenza para el surf lo que están haciendo"", explicaron.

Frente a este contexto, desde la asociación indicaron que "ahora es el momento de respetar la cuarentena". "Demostramos ser respetuosos. Han pasado días de muy buenas olas y no surfeamos, salvo inconscientes que no sienten nada por la vida de ellos y el prójimo. La ASA solicita a toda la comunidad surfera respetar a conciencia y con responsabilidad la cuarentena y las decisiones de las instituciones de Gobierno. Nosotros estamos trabajando por la vuelta a las olas. Ahora necesitamos la solidaridad de todos los freesurfers y deportistas del surf", culminaron.