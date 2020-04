"La Mini" asegura que no envió ningún telegrama de despido: "No hicimos nada de eso"

Desde la tradicional pizzería apuntaron al sindicato por las acusaciones. "No es el momento para crear un conflicto", señalaron.

Los propietarios de la emblemática pizzería marplatense "La Mini" rechazaron las acusaciones de suspensiones de personal y despidos que realizaron desde la conducción del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Starpyh).

"Nosotros no mandamos ningún telegrama a nadie. De hecho, algunas personas se ofrecieron ellas mismas a tener vacaciones. En esos casos lo hicimos de común acuerdo", explicó Sergio Mazza, dueño de la tradicional pizzería con más de 45 años de trayectoria.

Según confió el empresario a 0223, "en ningún momento les dijimos a los empleados cuándo se tienen que tomar las vacaciones. Yo rechazo las acusaciones del sindicato, no hicimos nada de todo eso. Nunca nos llamaron ni se asesoraron".

Para Mazza, despedir trabajadores en medio la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus "no tienen ningún sentido". "Crear un conflicto cuando no lo hay, no me parece el momento", señaló al apuntar contra José García, secretario gremial del sindicato. "Se equivocaron con la información, me dolió mucho por mi mamá, la fundadora de la pizzería. Tiene 86 años, ella no se lo merece. No son los valores que me inculcó", agregó.

Para finalizar, el dueño de "La Mini" explicó que actualmente solo funciona el local de San Juan al 1600 con servicio de delivery. "Estamos haciendo lo posible para garantizar los sueldos y que la gente cobre. Hasta el 12 de abril trabajaremos así", cerró.