Mar del Plata, sin separación de residuos: "Necesitamos trabajar urgentemente"

Hay desesperación en los recicladores de la cooperativa Cura, que gestionan un permiso especial que los habilite a trabajar. Ante la delicada situación, reciben donaciones.

A poco más de un mes del aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus, numerosas actividades se ven en serios problemas económicos, pero algunas conviven con la desesperación.

Ese es el caso de 27 recicladores de la cooperativa Cura, que se encarga de la separación de residuos en origen en el predio de disposición final y que desde hace semanas, reclaman de manera urgente que el gobierno municipal o provincial los habilite para realizar su tarea.

En diálogo con 0223, Daniel Figueroa, presidente de la cooperativa Cura, admitió que desde el 20 de marzo, “Mar del Plata está sin separación de residuos en origen” y sostuvo que tanto él como el resto de los trabajadores, “la están pasando muy mal”.

"Desde el primer día que se estableció la prohibición para circular por las calles de la ciudad, estamos abocados a conseguir un permiso. Se formó un protocolo, pero lo tiene que habilitar el Emsur o la provincia. La Opds (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) está autorizando a la gestión y recolección en el tratamiento de los residuos. Hay que ver donde podemos entrar nosotros. La verdad que estamos complicados y desde hace varios días estamos sin recursos”, manifestó el reciclador.

Daniel Figueroa pide que se habilite a trabajar a los recicladores. (Foto archivo:0223)

Esta terrible situación, deja a los trabajadores en la total pobreza y deben subsistir con la ayuda de su familia o del estado.

“En el caso particular, estamos reduciendo los gastos en lo mínimo, con la ingesta de alimentos. Me ayuda una hermana. Y en el caso de mis compañeros, la situación es desesperante, porque algunos tienen muchos hijos y no están teniendo ninguna clase de ingresos”, lamentó Figueroa.

En ese contexto, el reciclador sostuvo que el único ingreso que genera la cooperativa es el cartón que recolecta un camión en el Hospital de la Comunidad y otros puntos de la ciudad.

“El cartón produce 2.000 pesos por día, pero son tres veces por semana. Y con eso vamos rotando la ayuda a quién más lo necesita. Pero sigue siendo insuficiente. Hoy vino Desarrollo Social y trajo 5 o 6 productos pero lamentablemente no alcanza”, señaló.

Por último, Figueroa agradeció la colaboración de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de particulares, con la ayuda de mercadería y adelantó que quizás esta semana, “haya alguna novedad esperanzadora”.

A quién pueda ayudar con algún alimento para las 27 familias que dependen de la cooperativa de recicladores Cura, favor de comunicarse al teléfono 223 506 8925.