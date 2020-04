Un call center de Movistar suspendió a casi 100 trabajadores en Mar del Plata

Se trata de Atento, que insólitamente aviso de la suspensión, casi 30 días después. La mayor parte del call realiza teletrabajo pero casi una tercera parte no tenía funciones en la cuarentena por falta de conectividad o decisión de la firma.

Hay gran preocupación en unos 90 empleados del call center Atento, de 20 de septiembre y Alberti, que desde el inicio del aislamiento obligatorio y preventivo por el coronavirus, no pueden trabajar: a días de comenzar mayo, les informaron que habían estado suspendidos desde el 1 de abril hasta el 15 y por ende, cobrarían la mitad del sueldo.

“Unos días antes de la cuarentena establecida por el Gobierno, la empresa hizo un relevamiento de las herramientas y accesos de cada uno de los empleados para hacer teletrabajo. Y a algunos se les brindó vinchas para poder trabajar desde su casa y a los que eran grupos de riesgo y los padres con niños de edad escolar, comenzaron su licencia, dos días antes del aislamiento. Quienes no éramos padres ni grupos de riesgo, continuamos yendo a trabajar. Y el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, los supervisores pidieron que quienes contaban con las herramientas se conectaran remotamente mediante un instructivo impreso y entregado con anterioridad y se les consultó a los grupos de riesgo y padres si, de manera voluntaria, se podían conectar. La empresa estaba informada sobre qué tenía y qué carecía el empleado para el trabajo”, señalaron a través de un comunicado enviado a 0223, un grupo de trabajadores del call center, que atiende a los clientes de Movistar de todo el país.

Según advierten, se daban cuatro situaciones en que los empleados no podían hacer teletrabajo: no tenían computadora; o tenían pero no contaban con internet o el ancho de banda requerido no era suficiente; o poseían todas estas herramientas pero la multinacional no les había entregado una IP remota para trabajar -una dirección de computadora física a la cual conectarse remotamente- o contaban con todas estas herramientas pero no tenían tareas asignadas por la firma, que durante muchos años fue elegida entre las mejores empresas para trabajar por la consultora Great Place to Work del país.

“Ahora no enteramos por correo electrónico que fuimos suspendidos desde el 1 al 15 de abril, supuestamente por un acuerdo entre la Cámara Argentina de Centros de Contacto (Cacc) y la Federación de Empleados de Comercio. Nosotros queríamos trabajar pero la empresa no lo posibilitó”, expresó uno de los trabajadores.

Según pudo saber 0223, el Sindicato de Empleados de Comercio evalúan por estas horas una respuesta gremial para evitar estos descuentos, que afectaría a 90 trabajadores de Mar del Plata y a un gran número –aún no precisado- de empleados de otras ciudades del país.