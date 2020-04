“Desesperado” reclamo de fileteros: les dieron 500 bolsones de comida para 9 mil familias

Son trabajadores “en negro” que debido al parate del puerto, no tienen ningún ingreso. Fueron a reclamar al Municipio pero la Policía los echó por violar la cuarentena.

Un grupo de fileteros, peones y envasadores de pescado se concentraron este lunes frente al Municipio para pedir bolsones de alimentos: el pasado 1 de abril les fue entregado mercadería para 500 trabajadores cuando son 9.000 los que necesitan de "manera urgente" una ayuda por parte del estado.

“Son 9 mil trabajadores pero la mercadería no alcanzó para nada. Son algunos que están en relación de dependencia pero la mayoría está en negro y están bastantes complicados porque los barcos no están saliendo. Están desesperados. Es una cosa de locos, porque esto no alcanza para nada”, razonó Adolfo Echeverría, secretario adjunto del Soip Mar del Plata.

El dirigente sostuvo en diálogo con 0223 Radio, que “debido a que la protesta se hizo en medio de la cuarentena obligatoria, la Policía Federal que estaba en el Municipio nos echó, con razón. Sabemos que no podemos protestar pero no sabemos qué hacer”, expresó.

“La verdad no sabemos cómo se va a seguir con este reclamo. Dentro del Municipio quedaron 4 compañeros esperando a que alguien los atienda. El problema es que no podemos reclamar por estar en cuarentena y porque además los barcos tampoco salen. Apenas salieron el 1 de abril, unos 2 o 3 barcos pero a 9 mil personas, el pescado que traigan no alcanza. El sector de la pesca, los de tierra, están realmente complicados”, finalizó el referente del Soip local.

Desde que comenzó el aislamiento obligatorio por el covid-19, la mayor parte de la industria de la pesca, preocupados por la salud, decidió plegarse a la cuarentena a pesar que el sector estaba excluido de la reglamentación sanitaria. Aunque algunos barcos decidieron de a poco comenzar a salir, la situación es preocupante debido a la caída de la exportación y del grueso de la actividad, que cayó un 70% en sus ingresos.